Rekord w przeładunkach Portu Gdańsk

Rekordowy wynik przeładunków – ponad 52 mln ton – zanotował w 2019 r. Port Gdańsk. To czwarty wynik wśród portów nad Morzem Bałtyckim, po trzech portach w Rosji - Ust Ługa, Primorsk i Sankt Petersburg.

O wynikach firmy za ubiegły rok poinformowano we wtorek na konferencji prasowej w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańska SA (ZMPG).



W 2019 r. Port Gdańsk przeładował 52 154 098 ton, co daje wzrost o 6,4 proc. względem 2018 r. Port w Gdańsku zarobił w 2019 r. 60,2 mln zł netto, przy przychodach ogółem sięgających 257 mln zł.



Prezes zarządu ZMPG Łukasz Greinke zwrócił uwagę, że gdański port nieprzerwanie od 2011 r. poprawia wielkość swoich przeładunków.



"Największy udział w przeładunkach portu w Gdańsku mają paliwa płynne, drobnica oraz węgiel. To powoduje, że Port Gdańsk posiada cały czas trzy stabilne nogi, dzięki którym jesteśmy też portem bardzo uniwersalnym i nie wpływają na nas tak bardzo zawirowania na poszczególnych grupach ładunkowych, jak chociażby w ostatnim okresie miało to miejsce w zbożach, gdzie rynek zbóż praktycznie się zawalił” – ocenił Greinke.



Dyrektor departamentu handlowego ZMPG Adam Kłos podkreślił, że w ostatniej dekadzie gdański port potroił swoje przeładunki.



„Wielkość przeładunków w 2019 r. spowodowała, że weszliśmy do +wagi ciężkiej+ portów przeładowujących ponad 50 mln ton. To nam pozwoliło umocnić czwartą pozycję na Bałtyku. Trzy pierwsze miejsca zajmują rosyjskie porty: Ust Ługa, Primorsk i Sankt Petersburg. A jeszcze 2-3 lata temu byliśmy na miejscu szóstym, wyprzedzała nas Kłajpeda (Litwa) i Goeteborg (Szwecja)” – mówił Kłos.



Podkreślił, że ubiegłoroczny wynik przeładunków sprawia, że Port Gdańsk „aspiruje, żeby wejść do pierwszej dwudziestki portów europejskich”.



Port Gdańsk odnotował zwyżkę w prawie wszystkich grupach ładunkowych. Najlepszą dynamikę – prawie o 13 proc. więcej - analogicznie do 2018 roku - uzyskały paliwa z rekordowym wynikiem prawie 17,5 mln ton. Na większą ilość dostaw paliw drogą morską wpłynęło czasowe wstrzymanie dostaw ropy rurociągiem „Przyjaźń”. Do portu w Gdańsku zawinęły 33 statki z paliwami płynnymi więcej niż w 2018 r. O 38 proc. wzrósł też przeładunek gazu.



Kolejnym osiągnięciem jest wzrost o 12 proc. ładunków z grupy Ro-Ro. Było to spowodowane uruchomieniem drugiej jednostki, promu Nova Star przez PŻB, co zwiększyło liczbę zawinięć promów o 52 proc. i ułatwiło codzienny serwis połączeń do Szwecji.



Grupa „inne masowe” po podsumowaniu 2019 roku ukształtowała się o 5,1 proc. powyżej wyniku w 2018 r.



Do portu w Gdańsku zawija coraz więcej statków handlowych. W 2019 r. było ich 3036, co oznacza przyrost o 112 zawinięć w stosunku do roku 2018.



W przeładunku w 2019 r. zdecydowanie dominowała drobnica (44 proc. udziału w całkowitym wolumenie), drugą grupą były paliwa płynne (34 proc. udziału w całkowitych przeładunkach), a na trzecim miejscu był węgiel.



Spadek w 2019 r. Port Gdańsk odnotował m.in. w przeładunku drewna o 40,4 proc. Do tak znaczących różnic na przestrzeni lat 2018-2019 przyczyniła się między innymi klęska żywiołowa w 2017 r. Łączna masa drewna po huraganie stulecia wyniosła 8,6 mln metrów sześciennych. Ponadto, drewno obecnie przeładowywane jest głównie w kontenerach i jest zaliczane do drobnicowego ładunku skonteneryzowanego.



W najbliższych trzech latach ZMPG ma zamiar wydać na inwestycje blisko 1,3 mld zł. W 2019 r. przeznaczył na nie blisko 390 mln zł, z czego 51 mln zł pochodziło z budżetu Unii Europejskiej.



Większościowym udziałowcem Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, mającym blisko 95,5 proc. akcji, jest Skarb Państwa.