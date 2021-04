Gigant e-commerce odnotował w czwartek rekordowe zyski i zasygnalizował, że konsumenci będą nadal wydawać pieniądze w rozwijającej się gospodarce USA, a popyt na zakupy online nie zmniejszy się wraz ze znoszeniem obostrzeń, pisze Reuters.

Od początku pandemii kupujący coraz częściej zamawiali na Amazonie podstawowe artykuły do domu. Firma uważa, że trend ten utrzyma się szczególnie w przypadku artykułów spożywczych.

Zysk giganta e-commerce w pierwszym kwartale wzrósł rok do roku ponad trzykrotnie do 8,1 mld USD. Przychody wzrosły o 44 proc. do 108,5 mld USD.

W okresie pandemii Amazona przyciągnął ponad 200 mln subskrybentów usługi Prime i zatrudnił ponad 500 tys. pracowników, aby nadążyć za rosnącym popytem.

Firma spodziewa się, że zysk w bieżącym kwartale wyniesie od 4,5 do 8 mld USD.