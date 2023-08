Rekordowe oczekiwania płacowe w USA

Badanie przeprowadzone przez Fed w Nowym Jorku pokazało duży wzrost oczekiwań płacowych wśród amerykańskich konsumentów w lipcu, donosi Reuters.

Uczestnicy badania oczekują, że w przypadku oferty pracy zostanie im zaproponowane roczne wynagrodzenie wysokości 67416 USD. To rekord. Rok wcześniej oczekiwane wynagrodzenie wynosiło 60310 USD.

Jednocześnie uczestnicy badania deklarowali, że najniższe wynagrodzenie, które byliby gotowi zaakceptować, to 78645 USD. To również rekord. Rok temu było to 72873 USD.

Badanie pokazało, że wzrosło także rzeczywiste wynagrodzenie jego uczestników. W obecnym deklarowali średnio 69475 USD rocznie. W lipcu ubiegłego roku było to 60764 USD.

Reuters zwraca uwagę, że choć badanie pokazało wzrost zarówno rzeczywistych jak i oczekiwanych wynagrodzeń, to nastąpił lekki spadek odsetka respondentów, którzy zmieniliby pracę jak i tych, którzy szukają nowej pracy.