We wrześniu w całej Polsce zbankrutowały tylko 34 firmy — dokładnie tyle co w samym środku lockdownu marcowego. To dobry prognostyk.

Gdy w lipcu i sierpniu, miesiącach wakacyjnych, sądy ogłaszały niewiele bankructw przedsiębiorców, tłumaczono to sezonem urlopowym i małym „przerobem” postępowań upadłościowych w sądach.