Wzrost popularności rekrutacji online jest wynikiem dostosowywania się do dynamicznych warunków rynkowych, a także do potrzeb potencjalnych pracowników, którzy w spotkaniach zdalnych widzą źródło oszczędności czasu i pieniędzy. Sprawdzamy zatem, jak zwrócić uwagę kandydatów w sieci i z jakich narzędzi korzystać podczas rekrutacji zdalnej.

Pandemia koronawirusa i konieczność utrzymywania dystansu społecznego wpłynęła na zmiany w wielu obszarach naszego życia. Dla firm jednym z najistotniejszych wyzwań jest zapewnienie ciągłości w zatrudnianiu pracowników i poszukiwaniu specjalistów o unikalnych kompetencjach, którzy wzmocnią pracę poszczególnych zespołów. Realizacja tych celów wiąże się często z koniecznością przestawienia się na kanały zdalne. Rekrutacja online wymaga zerwania z dotychczasowymi doświadczeniami i wiąże się z potrzebą przygotowania procesów pozwalających efektywnie poszerzać i uzupełniać niedobory kadrowe. Zmiana podejścia i odejście od utrwalonych przez lata reguł może wbrew pozorom przynieść wiele korzyści. Mają one swoje odzwierciedlenie np. w obniżeniu kosztów rekrutacji, odciążeniu zespołów rekrutacyjnych powtarzalnymi zadaniami czy zwiększeniu szans na pozyskanie pracowników wąskich specjalizacji.

Rekrutacja online - jak zwrócić uwagę kandydata?

Rekrutacja online w pierwszej kolejności kojarzy się z rozmową rekrutacyjną, lub szeregiem spotkań z kluczowymi pracownikami potencjalnego pracodawcy. Odbywa się ona zdalnie za pośrednictwem zainstalowanej w telefonie lub na komputerze aplikacji. Rozmowa rekrutacyjna jest jednym z kluczowych elementów procesu pozyskiwania pracowników, ale nie jedynym. Chcąc zwiększyć szansę na zachęcenie kandydata do kontaktu z naszym rekruterem należy precyzyjnie zdefiniować miejsca, w których może dochodzić do kontaktu pomiędzy stronami. Jednym z częstych punktów styku pomiędzy firmą a kandydatem jest ogłoszenie rekrutacyjne. Można zamieścić je w wybranym serwisie rekrutacyjnym i czekać na zgłoszenia kandydatów. Można również wykazać się postawą proaktywną, i wyjść im naprzeciw, wykorzystując w tym celu kanały w social mediach, tj. LinkedIn czy Facebook.

Obecność w mediach społecznościowych zwiększa szansę na zachęcenie do rozmowy rekrutacyjnej osób, które dopiero rozważają zmianę pracy, ale nie podjęły jeszcze żadnych działań w tym kierunku.

Kolejnym miejscem styku pomierzy potencjalnym kandydatem a firmą jest wyodrębniona w ramach serwisu internetowego zakładka „kariera”. Miejsce to musi dawać użytkownikom możliwość zapoznania się z profilem działalności firmy, jej wartościami czy z kulturą organizacyjną oraz z aktualnymi ofertami pracy. Warto dokładnie opisać proces rekrutacyjny (najlepiej z wykorzystaniem infografik), a także przedstawić kilka scen z życia firmy, zatrudnionych pracowników oraz ich opinie związane z codzienną pracą w zespole. Dobrze jest również przedstawić samego rekrutera i udostępnić dane pozwalające na bezpośredni kontakt. Daje to szansę na wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z informacjami zawartymi w ogłoszeniach o pracę.

Kolejnym miejscem styku pomiędzy firmą a kandydatem jest formularz aplikacyjny. Jego konstrukcja, czytelność oraz liczba i rodzaj pytań mogą istotnie wpłynąć na postrzeganie firmy przez osobę poszukującą pracy. Formularz o zbyt dużej szczegółowości, nagminnie dotykający prywatnych obszarów życia i odwołujący się do pojęć abstrakcyjnych, może sprawić, że zostanie on „porzucony”. Dodatkowo jest niemal pewne, że kandydat w przyszłości unikać będzie aplikowania w takiej firmie lub organizacji.

Trzeba także pamiętać, że samo złożenie aplikacji i przeprowadzenie rozmowy rekrutacyjnej nie powinno obniżać wysokich standardów komunikacji ze strony firmy na kolejnych etapach procesu. Nawet w sytuacji, w której kandydat nie spełnił oczekiwań związanych z danym stanowiskiem. Nie można również zapominać, że częstym powodem, dla którego ludzie chcą pracować w danej firmie, jest jakość i rozpoznawalność oferowanych przez nią produktów i usług. Tłumaczy to dlaczego wśród najlepszych miejsc do pracy na świecie wymieniane są takie firmy jak Cisco, Hilton, American Express czy NVIDIA Corporation.

Rekrutacja online - z jakich rozwiązań i narzędzi korzystać?

Aktualnie rynek oferuje szereg narzędzi pozwalających przygotować i przeprowadzić rekrutację przez Internet. Zespoły HR mają zatem dużą możliwość wyboru rozwiązania zarówno pod kątem funkcjonalności, jak i popularności poszczególnych interfejsów. Mogą również dopasować narzędzia i usługi kierując się wysokością generowanych kosztów. Pierwszym etapem jest publikacja ogłoszenia o pracę. W tym celu skorzystać można z portali aplikacyjnych o krajowym lub międzynarodowym zasięgu. Poszukując kandydata o wąskiej specjalizacji warto zamieścić ogłoszenie w serwisie adresowanym do konkretnej grupy zawodowej np. tylko pracowników z sektora IT. Ofertę pracy można opublikować również w social mediach, kierując reklamę tylko do osób, które wpisują się w oczekiwane przez firmę kryteria. Prawdopodobnie najtańszym nośnikiem informacji rekrutacyjnej będzie strona firmowa z wyszczególnioną zakładką „kariera”. Warto publikować w tym miejscu nie tylko aktualne oferty pracy, ale także przygotować intuicyjny formularz pozwalający na proste i szybkie zgłoszenie kandydatury.

W zakresie samej wideorozmowy rekruterzy mogą przebierać w dostępnych na rynku rozwiązaniach. Do najbardziej popularnych narzędzi zaliczyć można aplikacje Skype, Hangouts, Zoom, Microsoft Teams czy Discord. Rozwiązania te, choć generalnie oferują taką samą usługę, różnią się funkcjonalnościami, takimi jak: obsługa wielu platform, nagrywanie spotkań video, dostęp do wirtualnych tablic, bezpieczeństwo danych, możliwość udostępniania ekranu, możliwość wymieniania się plikami czy maksymalna liczba uczestników. Narzędzia te są niezbędne w firmie nie tylko w trakcie rekrutacji online, ale także podczas codziennych spotkań, konferencji czy webinarów. Dają one także możliwość wprowadzenia nowego pracownika do firmy, zapoznania go z polityką i celami organizacji, przeprowadzenia szkolenia BHP czy przedstawienia pozostałym członkom zespołu. Sposobem mogącym w istotny sposób wspomóc dział HR w realizacji zadań jest wdrożenie systemu elektronicznego wspierania rekrutacji (ATS). Pozwalają one m.in. oszczędzić czas zespołu rekrutacyjnego, zredukować koszty i zoptymalizować dotychczasowe procesy.

Autor: Bartłomiej Borucki, Redaktor, Bankier.pl