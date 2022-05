Renault rozwija markę Mobilize

– Mobilize sprzedaje usługi, a nie samochody, generując powtarzające się przychody i obniżając koszty użytkowania aut dla naszych klientów. Postanowiliśmy zająć się tymi segmentami łańcucha wartości mobilności, które mają największy potencjał wzrostu i marży – powiedziała Clotilde Delbos, dyrektor generalna marki Mobilize.

Renault koncentruje się na nowych obszarach działalności, ponieważ musi stawić czoła ostrej konkurencji w sprzedaży pojazdów i wyzwaniom związanym z wyjściem z Rosji, swojego drugiego co do wielkości rynku.

Do 2030 roku nowa marka dysponować ma flotą 1 miliona pojazdów w leasingu oraz 200 tys. aut w abonamencie. Do tego samego roku Mobilize ma zwiększyć liczbę zainstalowanych ładowarek elektrycznych do 165 tys., z 22 tys. odnotowanych w roku ubiegłym.

Renault utrzymuje, że do końca dekady Mobilize będzie stanowić jedną piątą przychodów grupy.