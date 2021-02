Rentowność amerykańskich obligacji „śmieciowych” poniżej 4 proc.

Poszukiwanie przez inwestorów możliwości zarobku w środowisku rekordowo niskich stóp procentowych spowodowało, że średnia rentowność amerykańskich obligacji „śmieciowych” spadła po raz pierwszy poniżej 4 proc.

Indeks Bloomberg Barclays U.S. Corporate High-Yield spadł w poniedziałek wieczorem do 3,96 proc. To jego szósta z rzędu zniżka. Popyt na obligacje tak bardzo przewyższa podaż, że niektórzy menedżerowie posuwają się do dzwonienia do spółek, aby namówić ich na emisję obligacji. Większość nowych emisji, nawet tych z najniższym ratingiem CCC, cieszy się nadsubskrypcją. Średnia rentowność dla obligacji spółek z ratingiem CCC spadła w poniedziałek do rekordowo niskich 6,21 proc.