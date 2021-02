Rentowność obligacji 10-letnich USA wzrosła do 1,45 proc.

Obligacje tanieją pomimo „gołębich” wypowiedzi szefa Fed oraz innych przedstawicieli banku centralnego.

Rentowność obligacji 10-letnich USA od początku roku

W czwartek rentowność obligacji 10-letnich USA rosła o 7 pkt. bazowych do 1,45 proc. Na początku roku, 4 stycznia, wynosiła 0,915 proc. Wzrost rentowności obligacji przekłada się na wzrost awersji do spółek nowych technologii. Kontrakt na Nasdaq 100 spada o ok. 0,8 proc. W środę indeks rósł na zamknięciu o 0,8 proc. po tym jak szef Fed Jerome Powell kolejny raz zasygnalizował, że stopy procentowe jeszcze długo pozostaną w USA na rekordowo niskim poziomie.

