Rentowność włoskich obligacji pierwszy raz poniżej zera

Podczas czwartkowych notowań, rentowność włoskich obligacji rządowych znalazła się w ujemnym terytorium. Dotyczy to papierów o 5-letnim terminie zapadalności. To pierwszy w historii taki przypadek odnośnie włoskiego długu., informuje Reuters.

Analitycy tłumacza takie zachowanie obligacji reakcją na doniesienia z frontu wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Informacje, że Demokraci zmniejszą prawdopodobnie przewagę w Kongresie, przy utrzymaniu kontroli nad Senatem w rękach Republikanów skłania część inwestorów do zwiększenia oczekiwań na nowy program stymulacyjny dla amerykańskiej gospodarki. Rośnie też apetyt na bardziej ryzykowane aktywa.

Spadek rentowności, również do rekordowo niskiego poziomu obserwowany jest w przypadku włoskich 10-latek. Zyski z nich zeszły do poziomu 0,607 proc. zaś spread w stosunku do benchmarkowych niemieckich bundów obniżył się do 125 punktów bazowych.

Wsparcie Europejskiego Banku Centralnego, który zobowiązał się w zeszłym tygodniu do zapewnienia dodatkowego bodźca w grudniu, spowodowało, że rentowności obligacji południowoeuropejskich osiągnęły rekordowo niskie poziomy pomimo niedawnego wzrostu liczby przypadków infekcji Covid-19..