Rentowności obligacji państw strefy euro idą w dół przed publikacją danych, które mają pokazać spadek jej PKB w czwartym kwartale, informuje Reuters.

Przeprowadzona przez agencję ankieta pokazała, że rynek oczekuje spadku PKB eurolandu o 0,6 proc. w czwartym kwartale wobec trzeciego i o 5 proc. w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku.

Spadek PKB zmniejsza ryzyko zacieśniania polityki monetarnej, co sprzyja obniżce rentowności obligacji. W przypadku „dziesięciolatek” Niemiec, będących odniesieniem dla innych papierów państw strefy euro, spada ona we wtorek o 2 pkt. bazowe do minus 0,298 proc. Rentowności obligacji pozostałych członków eurolandu spadają o 1-3 pkt. bazowe.