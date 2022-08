Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Rentowności obligacji USA rosną w piątek podążając śladem notowań długu w Europie, na które najmocniej wpłynęła wiadomość o rekordowym wzroście cen produkcji sprzedanej w Niemczech, informuje Reuters.

Rentowność obligacji 10-letnich USA rosła o ok. 9 pkt. bazowych do 2,975 proc., a 5-letnich do 3,107 proc. W obu przypadkach była największa od miesiąca.