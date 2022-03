Revo Technologies zdobywa rynek płatności odroczonych

Revo Technologies to europejski holding fintech, którego głównym obszarem działalności jest świadczenie usług typu Buy Now Pay Later (BNPL) pod marką Mokka. Mokka dostarcza rozwiązania finansowe dla sprzedawców i usługodawców online i offline.

Revo Technologies pod marką Mokka działa w Europie Środkowo-Wschodniej współpracując z wiodącymi sieciami handlowymi oferującymi odzież, obuwie, sprzęt sportowy, biżuterię, sprzęt RTV AGD, czy usługi turystyczne. Na koniec marca 2021 r. w usług Mokka korzystało 12 milionów użytkowników. 62 proc. z nich to osoby z pokolenia Z i Millenialsów. Rozwiązania płatnicze Mokka są dostępne w ponad 7,5 tys. sklepów w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej.