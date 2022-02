ESTIMET świadczy kompleksowe usługi w zakresie obróbki metalu. Na temat aktualnych wyzwań oraz przyszłości przedsiębiorstwa rozmawiamy ze Szczepanem Pobłockim, prezesem zarządu firmy ESTIMET sp. z o.o.

Pańska firma zanotowała znakomite wyniki finansowe w trudnym pandemicznym roku. Jakie działania doradziłby pan innym przedsiębiorcom w celu wyjścia z kryzysu obronną ręką?

Jak wiadomo, każdy kryzys oczyszcza rynek i jest pewnego rodzaju testem dla każdej organizacji. Oczywiście nie mówię tutaj o sektorach przemysłu czy handlu, którym odgórnie, poprzez wprowadzanie lockdownów, uniemożliwiono prowadzenie działalności. Może zacytuję tutaj pana Wojciecha Młynarskiego, który w jednym ze swoich utworów śpiewał „Róbmy swoje”.

Tak właśnie podchodziliśmy do pracy w tym niełatwym roku – robiliśmy swoje, a cała nasza energia była skupiona na dostarczeniu naszym klientom towaru najwyższej jakości w założonym czasie. Skupiliśmy się na poprawie organizacji i ergonomii pracy i nie zamartwialiśmy się rzeczami, na które nie mieliśmy wpływu. Robiliśmy swoje – parliśmy do przodu, stawiając na rozwój pracowników i całej organizacji. Inwestycje, które mieliśmy w planach na ten skomplikowany rok, udało się nam w pełni zrealizować, dzięki czemu nasze możliwości produkcyjne istotnie się powiększyły i poszerzyły. Zaufanie naszych dotychczasowych partnerów biznesowych bardzo się wzmocniło – nasi klienci byli obsługiwani bezproblemowo, a dla dostawców byliśmy rzetelnym płatnikiem.

ESTIMET korzysta z rozwiązań przemysłu 4.0. Czy innowacyjne technologie przyczyniły się do waszego sukcesu?

Oczywiście, że tak. Bez nowoczesnych technologii oraz koncepcji smart factory, która nam przyświeca, nie osiągnęlibyśmy takich wyników. Jest to baza współczesnego zrównoważonego biznesu – zarówno krajowego, jak i międzynarodowego. Jeśli firma stawia na rozwój, to musi inwestować w nowoczesne technologie. To one usprawniają procesy produkcyjne, zapewniając odpowiednią jakość i powtarzalność produkcji – co w przypadku naszej branży jest kluczem do sukcesu.

Co uważa pan za największy sukces waszej firmy na polskim rynku?

60 proc. naszej sprzedaży to rynki zagraniczne, które rządzą się trochę innymi prawami niż rynek krajowy. Chyba największym naszym sukcesem jest to, że nasi główni klienci z rodzimego rynku stale się rozwijają, a także to, że cena nie zawsze jest dla nich wyznacznikiem w wyborze partnera biznesowego. Nasi klienci mają świadomość, że wszystkie materiały wykorzystywane przez ESTIMET w produkcji posiadają niezbędne certyfikaty. Wiedzą, że nasza produkcja odbywa się według procedur ISO: ISO 9001, ISO 3834, ISO 1090 , a nasze usługi cięcia na laserach i gazie rokrocznie poddawane są kwalifikacji procesu cięcia termicznego. No i w końcu, że jeżeli chodzi o jakość, to nie ma u nas kompromisów – po prostu musi ona być na najwyższym poziomie! Oczywiście skłamałbym, gdybym powiedział, że nie mamy reklamacji – ale szybkie i sprawne ich rozwiązywanie stanowi u nas bardzo ważny element dobrej obsługi klienta. Opiekujemy się kompleksowo klientem od momentu złożenia zapytania, poprzez realizację zlecenia, do gotowego produktu lub usługi. Dobre relacje z klientem są dla nas kluczowe.

Jakie cele stawiacie sobie na najbliższy rok?

Tym nadrzędnym celem jest wzrost sprzedaży o 10 proc., a także dalsze inwestycje w sprzęt. W tym roku planujemy zmodernizowanie parku maszynowego odpowiedzialnego za obróbkę rur i profili, co pozwoli nam na zwiększenie wydajności oraz jakości podczas procesu cięcia i gięcia rur, a także profili. Oczywiście nie zapominamy o stałej poprawie ergonomii pracy. Test to ciągły proces, chociaż muszę o nim wspomnieć. Myślę, że wszystkie te działania pozwolą nam na zwiększenie rentowności o kilka procent.

Jednym z dodatkowych celów na ten rok jest wprowadzenie na rynek własnego produktu, czyli wieszaków rowerowych ESTIBIKE. Już przy pierwszych testach spotkały się z bardzo dobrym odbiorem użytkowników. Wieszaki ESTIBIKE to jedyna rzecz, której nie zdążyliśmy wykonać w roku ubiegłym. Zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy produkty, przetestowaliśmy je i zoptymalizowaliśmy ich produkcję. Rok był jednak dla nas tak intensywny na innych płaszczyznach produkcji, że zabrakło czasu na działania marketingowe i sprzedażowe. W tym roku zamierzamy to nadrobić.

Uważam, że cele, jakie sobie postawiliśmy na 2022 r., są jak najbardziej realne. Wymagają od nas jedynie działania według dotychczasowej dyscypliny pracy oraz podobnej strategii jak dotychczas, oczywiście przy weryfikacji bieżącej sytuacji na rynku i w branży.

Idziemy więc tą samą drogą, nieustannie stawiając na wysoką jakość, i robimy swoje!