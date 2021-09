Rola prawników w biznesie, w wirze transformacji

Przegląd najbardziej istotnych dla prawników wydarzeń, dobrych praktyk dotyczących zwłaszcza stosowania nowych technologii, regulacji prawnych i sposobów ich stosowania w przedsiębiorstwach zdominował 14. edycję Forum Dyrektorów Działów Prawnych.

Uczestnicy dwudniowego spotkania, realizowanego w trybie online, wymieniali się doświadczeniami ze swojej codziennej pracy nad prawnym zabezpieczeniem obrotu gospodarczego i debatowali nad dobrymi praktykami w tym zakresie. Wspólnej refleksji poddano procesy ewolucji roli prawnika w przedsiębiorstwie, zwłaszcza w czasie pandemii. Analizowano konsekwencje wdrożenia dyrektywy o ochronie sygnalistów, rozmawiano o sukcesji w działach prawnych, a zwłaszcza o retencji wiedzy i kompetencji w obliczu kadrowych rewolucji i zmian. Dużo uwagi poświęcono kwestiom rozwiązywania konfliktów w zespole i skutecznego zarządzania projektem prawnym. W czasie zwrotu gospodarki ku narzędziom cyfrowym dokonano przeglądu technologii użytecznych w działach prawnych i innowacjach, które można zastosować w dziale prawnym dla usprawnienia jego pracy. Nie zabrakło debaty o ścieżkach budowania osobistej marki prawnika i własnej pozycji zawodowej na rynku pracy, a także efektywnej komunikacji w zespole. Podjęto refleksję nad skutkami zmianach w KSH i w przepisach o podatku medialnym. Sporo kontrowersji wśród uczestników forum wzbudziły regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

– Sytuacja gospodarki, która wciąż zmaga się ze skutkami pandemii, postawiła nas wszystkich przed wyzwaniami i przysporzyła nam nowych obowiązków. Zmusza do pogłębiania swojej wiedzy i wzmacniania umiejętności w obszarach, które dotychczas nie były dla prawnika kluczowe, np. posługiwania się narzędziami cyfrowymi. Udział w forum jest z jednej strony pewnego rodzaju podsumowaniem obecnego, intensywnego czasu, a z drugiej sposobem na uzyskanie przez prawników wsparcia w wielu obszarach ich codziennej pracy w przedsiębiorstwie – stwierdził Waldemar Koper, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw.

Kłopoty z nowelą

Dla większości spółek istotną regulacją, która wpłynęła na ich funkcjonowanie w dobie pandemii, była nowelizacja KSH. Wiosną 2020 r. zmiana przepisów KSH stała się nagłą i pilną potrzebą, bo z formalnego punktu widzenia zarządy nie miały możliwości podejmowania decyzji w trybie zdalnym. Postulowana nowela wprowadziła możliwość zdalnego procedowania nie tylko przez walne zgromadzenia i zgromadzenia wspólników, ale także przez zarządy i rady nadzorcze spółek kapitałowych.

– Dla prawników najważniejsze jest to, by decyzje podejmowane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość były wiążące i skuteczne. Z tym jest sporo problemów. Dlatego tak ważna jest staranność, niezbędna do dopełnienia procedur formalnych – radziła Maja Jabłońska, counsel w Grant Thornton Poland.

Nowe możliwości ułatwiające zarządzanie spółkami sprawiają też nowe trudności – wciąż dochodzi do uchybień w zakresie zwołania określonych w Kodeksie zebrań, zdarzają się błędy w adresach i formach elektronicznych zawiadomień o zebraniach, a one same zawierają braki dotyczące porządku obrad. Niejednokrotnie dochodzi do naruszenia wymogu większości głosów, osiągnięcia niezbędnego kworum i podważania zakazu powstrzymania się od udziału w głosowaniu.

– Tego rodzaju niedobre praktyki pojawiają się w firmach najczęściej, zakłócają działania organów spółki, a niekiedy prowadzą do sporu – stwierdził Karol Guździoł, senior counsel w Grant Thornton Poland.

Dostarczanie usług

W okresie pandemii i przyspieszenia cyfrowej zmiany na znaczeniu zyskała współpraca prawników ze specjalistami innych działów firmy, a zwłaszcza z działem IT. Technologie powinny odgrywać kluczową rolę w usprawnianiu pracy prawników i w podnoszeniu jakości świadczonych przez nich usług – dostrzegano to już przed pandemią. Teraz, gdy przychodzi stawić czoła wyzwaniu zdalnego podejmowania interakcji ze współpracownikami, kontrahentami i sądami, rozwiązania technologiczne okazują się niezbędnymi narzędziami ich pracy. Jednak biegłe posługiwanie się nimi to sztuka, której trzeba się uczyć.

– Wymagania stawiane prawnikom rosną. Już nie tylko mają znać prawo i umieć stosować przepisy w praktyce przedsiębiorstwa, ale też wdrażać innowacje i zarządzać projektami. Kto sobie radzi z tymi wyzwaniami, kto umiejętnie zarządza procesami, potrafi kierować zespołem i korzystać z pomocy technologii, zyskuje renomę i staje się mistrzem swojego fachu – ocenił Tomasz Prus, best delivery advisor w Clifford Chance. – Best delivery może stać się silnikiem tego wehikułu, jakim jest dział prawny w spółce, ale potrzebuje paliwa, czyli nieustannego podnoszenia kompetencji zespołu, budowania kultury ciągłego usprawniania procesów i działań. Zarazem jest to metoda na wyższą skuteczność każdego specjalisty z osobna – dodał.

Pomocą, po którą działy prawne coraz chętniej sięgają w dobie pandemii, jest aplikowanie w codziennych działaniach metodologii zarządzania projektem.

- Metodyka zarządzania projektem doprowadziła do wykreowania nowej roli zarządzającego zasobami ludzkimi. Tego rodzaju osoba deleguje prawników i specjalistów z innych jurysdykcji, by wspierali swoich kolegów i koleżanki, gdy są nadmiernie obciążeni pracą nad projektami w danej jurysdykcji. W efekcie podjęcia współpracy przekraczającej specjalizacje zyskują wszyscy — zapewniała Aleksandra Dziemaszkiewicz-Kwiecińska, regional legal project manager w Clifford Chance.

Zarządzanie projektem

Presja wyzwań, przed jakimi stają firmy i zespoły prawników w dobie pandemii, powoduje, że upłynniają się ścisłe dotąd podziały ról. Realizacja projektów staje się priorytetem. Podejmujące się jej podmioty sięgają więc po metodologię zarządzania projektem.

– Zarządzanie projektem prawnym warto powierzać osobom ze wszechstronną wiedzą i dużym doświadczeniem w podejmowaniu decyzji strategicznych, które potrafią identyfikować obszary ryzyka i tak korzystać z dostępnych zasobów kadrowych, także technicznych, by ominąć ryzyka, dbać o jakość realizowanej usługi i najkrótszą ścieżką dojść do wyznaczonego celu – radziła Aleksandra Dziemaszkiewicz-Kwiecińska z Clifford Chance.

Okiem eksperta Technologia wspiera wiedzę prawniczą Tomasz Prus doradca ds. Best Delivery w kancelarii Clifford Chance W dzisiejszej rzeczywistości prawnik musi być nie tylko ekspertem w zakresie swojej specjalizacji, ale coraz częściej powinien także biegle posługiwać się narzędziami legaltech, wdrażać innowacje i być świetnym project managerem. Mając świadomość zmian zachodzących na rynku, w Cilifford Chance stworzyliśmy nowatorski program Best Delivery. U jego podstaw leży założenie, że aby efektywnie wdrażać innowacyjne rozwiązania, musimy optymalnie łączyć ze sobą trzy czynniki: procesy, zasoby ludzkie oraz technologie. W praktyce oznacza to, że kiedy wdrażamy nowe narzędzia, uwzględniamy nie tylko ich funkcjonalności, ale rozważamy także, kto będzie z nich korzystał i jakiego wsparcia będzie potrzebował. Planujemy także wpływ tych narzędzi na pracę w danym obszarze. Ważne zatem, aby patrzeć na innowacje w szerszej perspektywie i traktować ich wdrażanie jako ustrukturyzowany proces. Kluczowe znaczenie ma tu także budowanie kultury organizacyjnej, która zachęca pracowników do ciągłego poszukiwania obszarów do usprawnień. Koncepcja nieustannego doskonalenia w połączeniu z Best Delivery pozwala nam zarówno usprawniać realizację pojedynczych zdań, jak i kompletnie przebudowywać model współpracy z naszymi klientami, włączając do ich obsługi zaawansowane platformy legaltech czy doświadczonych legal project managerów.

Okiem eksperta Zdalne zgromadzenia wymagają regulacji prawnych Karol Guździoł senior counsel, radca prawny, Grant Thornton Wokół organizacji zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, jako organów podejmujących uchwały w najistotniejszych sprawach, pojawia się wiele pytań. Nakreślenia dobrych praktyk wymaga szczególnie udział w tych wydarzeniach za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w oparciu o stosunkowo nowe rozwiązania ustawowe. Po pierwsze, warto wyjaśnić, że obecnie nie każde zgromadzenie wspólników czy walne zgromadzenie musi się odbyć w sposób zapewniający możliwość uczestniczenia zdalnego. O ile umowa albo statut spółki nie stanowią inaczej, o sposobie uczestnictwa decyduje zwołujący, określając to w zawiadomieniu lub ogłoszeniu. W świetle komentowanych regulacji ważną zmianą w stosunku do wcześniejszego stanu prawnego jest dwustronność komunikacji. Wcześniej udział zdalny mógł się ograniczać do obserwowania, dziś mamy już do czynienia z realizacją pełnej wiązki praw udziałowych, w tym prawa do głosowania, kandydowania czy uczestniczenia w dyskusji. W odniesieniu do sposobu realizacji wspomnianej wiązki praw w literaturze pojawiły się wątpliwości dotyczące sporządzenia regulaminu – czy jest to wymóg bezwzględny, bez którego zdalne zgromadzenie nie może się prawidłowo odbyć? Biorąc pod uwagę wszystkie wątpliwości, które w przyszłości zostaną zapewne przekute w stosowne orzecznictwo, jako dobrą praktykę pragmatycznie należy rekomendować przyjęcie regulaminu i określenie w nim technicznych aspektów udziału w zgromadzeniach. Szczególnie że ustawodawca nie pokusił się o unormowanie wielu istotnych dla wspólników i akcjonariuszy kwestii. Mowa tu m.in. o postanowieniach dotyczących bezpieczeństwa informacji, poufności czy technicznych aspektów uczestniczenia w zgromadzeniu ze szczególnym uwzględnieniem głosowania tajnego, czyli np. dobór oprogramowania, sposób sprawdzenia obecności czy weryfikacji tożsamości. Musimy również pamiętać, że zgromadzenie nie może być organizowane jako w pełni zdalne i należy określić jego fizyczne miejsce, nawet jeżeli następnie się okaże, że żaden ze wspólników nie pojawił się tamże (w spółce akcyjnej natomiast powinien się pojawić co najmniej notariusz protokołujący obrady).