Niespodziewany spadek zapasów ropy w USA jest byczym sygnałem dla rynku ropy.

Ropa WTI z listopadowych kontraktów drożeje o 0,6 proc. do 83,49 USD. Ropa Brent z grudniowych kontraktów drożeje o 0,25 proc. do 85,29 USD. Zapasy ropy w USA spadły o 431 tys. baryłek w ubiegłym tygodniu, podał dział analizy amerykańskiego Departamentu Energii. We wtorek American Petroleum Institute sygnalizował wzrost zapasów o 3,29 mln baryłek.