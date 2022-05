Chiny poinformowały, że liczba wykrytych zarażeń koronawirusem spadła do 1927 z 3475 dzień wcześniej. W Szanghaju, największej chińskiej metropolii, liczba zarażeń spadła o 51 proc. Słabnięcie epidemii umożliwiające łagodzenie restrykcji w kraju może zapowiadać wzrost popytu na ropę.

Kurs ropy WTI, przecenionej przez ostatnie dwa dni o ok. 9 proc., rośnie obecnie o 2,3 proc. do 102,08 USD. Ropa Brent drożeje o 2,5 proc. do 105,02 USD.