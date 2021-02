Cena ropy osiągnęła w czwartek rano największą wartość od ponad 13 miesięcy, informuje Reuters.

Ropa drożeje już czwarty dzień z rzędu. W czwartek wzrostowi ceny sprzyjają ostatnie zapewnienia szefa Fed o utrzymaniu długo niskich stóp procentowych. Inwestorzy wciąż pamiętają także o spadku podaży spowodowanym wstrzymaniem wydobycia w Teksasie w ubiegłym tygodniu z powodu fali mrozów.

Notowania ropy Brent od stycznia 2020 roku

Ropa Brent z kwietniowych kontraktów kosztowała w czwartek rano nawet 67,49 USD. Cena ropy WTI dochodziła do 63,67 USD. W obu przypadkach to najwyższe ceny od 8 stycznia 2020 roku. Obecnie kurs ropy Brent rośnie o 0,3 proc. do 67,23 USD. Baryłka ropy WTI drożeje o 0,3 proc. do 63,41 USD.