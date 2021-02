Cena ropy WTI sięgnęła 55 USD na giełdzie nowojorskiej. Kurs ropy Brent jest coraz bliżej 60 USD.

Ropa zaczęła drożeć już pod koniec ubiegłego roku w związku z rozpoczęciem szczepień na COVID-19 i ograniczaniu podaży surowca przez jego największych dostawców, m.in. Arabię Saudyjską. Ostatnie dane pokazały także na spadek zapasów ropy z powodu wzrostu popytu na paliwa w okresie niższych temperatur.

- Rynek ropy ma wsparcie w kombinacji zacieśniających się fundamentów oraz ożywienia apetytu na ryzyko na amerykańskich rynkach akcji – powiedział Ole Hansen, szef rynku surowców w Saxo Banku.

Ropa WTI drożeje obecnie o 1,9 proc. do 54,57 USD. Wcześniej we wtorek jej kurs dochodził do 54,75 USD. Ropa Brent drożeje o 2,2 proc. do 57,61 USD. Wcześniej we wtorek jej kurs dochodził do 57,73 USD.