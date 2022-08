Cena ropy nadal spada

Ropa tanieje trzeci dzień z rzędu w związku z umacniającym się przekonaniem o spadku popytu spowodowanym przez słabnięcie globalnej gospodarki, informuje Bloomberg.

We wtorek rano kurs baryłki ropy Brent z październikowych kontraktów spada o 0,9 proc. do 94,21 USD. Ropa WTI z wrześniowych kontraktów tanieje o 0,7 proc. do 88,82 USD.

- Ceny ropy spadają przez pogorszenie perspektyw makroekonomicznych potwierdzane przez słabe dane z Chin, a także w związku z możliwością pojawienia się podaży z Iranu – powiedział Sean Lim, analityk RHB Investment Banku. Bloomberg zwraca uwagę, że choć na rynku wciąż jest backwardation, czyli ropa z bliższym terminem dostawy jest droższa niż późniejszym, co zwykle odzwierciedla obawy o podaż w krótkim terminie, to różnica w wycenach kontraktów jest coraz mniejsza. W przypadku ropy Brent spadła do 0,72 USD wobec 2,08 USD na początku miesiąca.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗