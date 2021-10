Ropa tanieje po danych o zapasach i Putinie

Cena ropy spada po tym jak jej zapasy w USA okazały się wyższe niż oczekiwano, a także po deklaracji Rosji o gotowości pomocy w ustabilizowaniu globalnego rynku gazu.

Amerykański Departament Energii poinformował, że zapasy ropy wzrosły w ubiegłym tygodniu o 2,35 mln baryłek. Oczekiwano wzrostu, ale dziesięciokrotnie mniejszego. Deklaracja prezydenta Władimira Putina rekordowego eksportu rosyjskiego gazu do Europy w tym roku spowodowała spadek cen. W ostatnim czasie informowano, że rekordowa cena gazu skłania niektórych konsumentów do przechodzenia z niego na ropę, co oznaczało dodatkowy popyt.

Cena ropy WTI z listopadowych kontraktów spada o 2,2 proc. do 77,16 USD. We wtorek na zamknięciu sesji na Comex była najwyższa od 2014 roku. Ropa Brent z grudniowych kontraktów tanieje o 2,2 proc. do 80,71 USD.

