Zaprezentowane przed resort gospodarki scenariusze mówią o załamaniu sięgającym 8,8 proc. w przypadku bazowej projekcji oraz 12,4 proc. w przypadku konserwatywnego założenia. To bardziej „czarny” scenariusz w dużej mierze pokrywa się z prognozą byłego ministra finansów Aleksieja Kudrina. Stwierdził on, że rosyjska gospodarka z dużym prawdopodobieństwem zrealizuje w 2022 r. załamanie sięgające ponad 10 proc., co będzie najgorszym wynikiem od 1994 r.

Dużo bardziej optymistyczne są oczekiwania względem kolejnych lat, choć obarczone są ogromnym ryzykiem wynikającym z nieprzewidywalności kierunku w jakim będzie przebiegać wywołany przez reżim Putina konflikt na Ukrainie.

Ministerstwo oczekuje, że PKB wzrośnie o 1,3 proc. w 2023 r., o 4,6 proc. w roku 2024 i o 2,8 proc. rok później.

Tymczasem Bank Światowy spodziewa się, że gospodarka Rosji tąpnie w 2022 r. o 11,2 proc. z powodu zachodnich sankcji nałożonych na rosyjskie banki, przedsiębiorstwa państwowe i inne instytucje.