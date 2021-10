Władze Rosji podwyższyły prognozę tegorocznej inflacji z 5,8 proc. do 7,4 proc., zwiększając presję na bank centralny aby nadal obniżał stopy, informuje Reuters.

Minister gospodarki Maksym Reszetnikow powiedział, że choć inflacja prawdopodobnie osiągnęła szczyt, to nie spodziewa się jej szybkiego spadku. Przypomniał, że inflacja przewyższyła cel banku centralnego, wynoszący 4 proc., pod koniec 2020 roku.

Niedługo po ogłoszeniu podwyższenia prognozy inflacji prezydent Władimir Putin ogłosił, że kazał rządowi Rosji znaleźć sposoby na utrzymanie siły nabywczej gospodarstw domowych. Występując przed parlamentarzystami Putin powiedział, że rząd powinien w ciągu miesiąca przedstawić plan nowych działań wspierających.

fot. Bloomberg

Bank Rosji w tym roku już sześciokrotnie podwyższał stopę procentową. Szefowa banku centralnego Elwira Nabiullina powiedziała, że oczekiwania inflacyjne, sięgające we wrześniu 12,3 proc., nie zostały zakotwiczone. Wiceszef Banku Rosji Aleksiej Zabotkin oświadczył, że bank centralny będzie podwyższał stopę tyle, ile potrzeba do sprowadzenia inflacji do celu wynoszącego 4 proc. Odebrano to jako zapowiedź podwyżki na posiedzeniu 22 października.