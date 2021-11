Drugi miesiąc z rzędy rosło w październiku wydobycie ropy naftowej w Rosji. Zwiększając produkcję kraj chce wykorzystać wysokie notowania surowca, jak i realizować deklaracje tzw. OPEC+ ws. stopniowego zwiększania podaży.

Według danych rosyjskiego Ministerstwa Energii, w październiku 2021 r. wydobycie sięgało 45,86 mln ton ropy i kondensatu co odpowiada 10,843 mln baryłek dziennie, co daje wartość o 1,1 proc. wyższą niż we wrześniu.

W ramach przyjętej strategii przez kartel OPEC i jego sojuszników, od sierpnia Rosja może co miesiąc zwiększać swoje wydobycie ropy o 100 tys. baryłek dziennie. Stanowi to 25 proc. kwoty wzrostu podaży do jakiej dąży OPEC+. Przy braku możliwości odniesienia do konkretnych wartości z podziałem na ropę i kondensat, trudno jednoznacznie ocenić jak poziom wydobycia Rosji odpowiada stawkom zawartym w umowie. Na 4 listopada zaplanowane jest posiedzenie przedstawicieli aliansu, które jest następstwem presji wywieranej przez konsumentów na zwiększenie dostaw surowca w celu powstrzymania silnego wzrostu jego cen.