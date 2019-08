Rosną rentowności obligacji USA

Wiadomości z Chin spowodowały mniejszy popyt na amerykańskie obligacje, które tanieją w czwartek.

Wiadomość, że bank centralny Chin ustanowił niższy niż oczekiwano kurs odniesienia notowań juana wobec dolara zmniejszyła obawy wybuchu wojny walutowej. To spowodowało zmniejszenie zainteresowania aktywami uważanymi za tzw. bezpieczne przystanie. Zmniejszył się popyt na 10-letnie obligacje skarbowe USA, których rentowność spadła w środę do najniższej wartości od 3 października 2016 roku. W czwartek rośnie o 4,8 pkt. bazowych do 1,723 proc. Rentowność „dwulatek”, niedawno najdroższych od października 2017 roku, poszła w górę o 3,2 pkt. bazowe do 1,602 proc. Rentowność obligacji 30-letnich, niedawno najniższa od lipca 2016 roku, wzrosła o 4,2 pkt. bazowe do 2,23 proc.