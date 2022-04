Rośnie popyt na chłód od Frizo

W przypadku dużych zakładów przemysłowych konsumpcja energii może pochłaniać nawet 70 proc. kosztów stałych – alarmuje firma Frizo w raporcie „Efektywność energetyczna zakładów przemysłowych”. Frizo specjalizuje się w projektowaniu i wykonawstwie instalacji chłodniczych, które – jeśli są przestarzałe – są energożerne. W Polsce starych instalacji jest wiele, co w połączeniu ze skokiem rachunków za prąd oznacza popyt na nowe rozwiązania i inwestycje.

Jeszcze czystsze etykiety: Frizo, założone przez Sławomira Kubiczka i Jarosława Pokorskiego, przewiduje w raporcie, że w ciągu kilku lat na etykiecie np. kurczaka znajdzie się informacja nie tylko o białku czy kaloriach, ale też o jego śladzie węglowym. Warto inwestować w jego obniżenie. Marek Wiśniewski

Nadchodzi ślad węglowy

- Frizo współpracuje ściśle z branżą spożywczą, która jest biznesem odpornym na wydarzenia takie jak np. wojna – mówi Jarosław Pokorski, współzałożyciel Frizo.

Biznesmen zauważa, że w trudnych czasach ludzie rzucają się do robienia zapasów, a pojawienie się w Polsce 2 mln uchodźców z Ukrainy to dodatkowe zapotrzebowanie na żywność. Jednocześnie firmy mają pieniądze na inwestycje.

- Klienci dziś albo całkowicie wymieniają stare instalacje na nowe, albo je modernizują, albo rozbudowują zakłady i stawiają nowe – wylicza Sławomir Kubiczek, drugi ze współzałożycieli Frizo.

Mocy nabierze też wkrótce, zdaniem menedżerów, dodatkowy czynnik – chęć zmniejszenia śladu węglowego produktów.

- Na razie klienci rzadko o tym wspominają, ale polityka unijna nadaje temu coraz większe znaczenie – zauważa Jarosław Pokorski.

Inni dostali już zastrzyk

Inflacja ma silny wpływ na koszty nowych instalacji chłodniczych. Sławomir Kubiczek podaje przykład klienta, który w trakcie negocjacji doświadczył wzrostu kosztów o 20 proc.

- Znaczenie ma też to, że inne europejskie kraje dostały już unijne pieniądze na odbudowę gospodarek po pandemii, a Polska nie dostała. Inne kraje zaczęły już te pieniądze wydawać, inwestować, co przekłada się na wzrost cen u naszych dostawców. To dla Polski naprawdę trudny moment – uważa Sławomir Kubiczek.