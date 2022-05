Rozczarowująca reakcja złota na minutki Fed

Minutki Fed faktycznie przedstawiły dalsze plany Fed, potwierdzając zamiary podniesienia przez tę instytucję stóp procentowych o 50 pb zarówno w czerwcu, jak i w lipcu. Spekulacje na temat takich działań krążyły jednak po rynku od dawna, więc nie były dla inwestorów istotnym zaskoczeniem. Tak czy inaczej, wsparły one notowania złota tuż po publikacji protokołu.

Rozczarowujący był jednak fakt, że zwyżki na rynku złota odrobiły zaledwie część zniżek z wcześniejszych godzin i zdołały utrzymać się zaledwie do końca wczorajszej sesji. Tymczasem już dzisiaj cena złota powraca do spadków. Te informacje pokazują, że póki co inwestorzy nadal mają problem z uznaniem złota za ciekawą inwestycyjną alternatywę ze względu na coraz wyższe stopy procentowe. Jednak złoto i tak w kontekście najbliższych miesięcy może być atrakcyjnym dodatkiem do portfela, zważywszy na obawy związane ze spowolnieniem gospodarczym.