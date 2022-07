RPP zmniejsza tempo podwyżek stóp, boi się recesji

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Główna stopa procentowa NBP została podniesiona do 6,5 proc., mniej niż oczekiwał rynek finansowy. Wątpliwe jednak, by była to ostatnia podwyżka stóp.

Rada Polityki Pieniężnej podniosła wyraźnie stopy procentowe, ale podwyżka była mniejsza od oczekiwań rynkowych. Można to odczytywać jako sygnał, że bank centralny coraz bardziej obawia się recesji, a coraz mniej inflacji. Możliwe, że cykl powoli zbliża się do końca. Największe zagrożenie to w tym momencie scenariusz węgierski, czyli utrata zaufania do waluty i paniczne podwyżki stóp. Podążamy cienką granią obok takiego scenariusza.