Ryanair w nadchodzącym sezonie zimowym zaplanował w rozkładzie lotów ponad 200 tras z Polski. Irlandzki przewoźnik zapowiedział we wtorek pięć nowych tras – z Gdańska i Krakowa do Billund, z Poznania do Lwowa i Manchesteru oraz z Warszawy Modlin do Charkowa.

Ryanair we wtorek ogłosił rozkład lotów z Polski na zimę 2020/2021.

Zobacz więcej Ryanair fot. Bloomberg

"Ryanair będzie operował na ponad 200 trasach, w tym na pięciu nowych – z Gdańska i Krakowa do Billund, z Poznania do Lwowa i Manchesteru oraz z Warszawy Modlin do Charkowa" - czytamy w komunikacie. Jak przekazał przewoźnik, zimą będzie także więcej lotów do Dublina, Goeteborga, Kijowa, Londynu, Oslo i Sztokholmu - w sumie prawie 700 lotów tygodniowo. Ryanair z Polski lata m.in. z lotniska Warszawa-Modlin, a także z Gdańska, Krakowa, Poznania, Katowic, Wrocławia, Łodzi.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗