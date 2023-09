Ryanair z Radomia za cenę Modlina

Irlandzki przewoźnik mógłby uruchomić loty z nowego lotniska. Oczekuje w zamian niższych stawek w Modlinie i odblokowania rozwoju portu.

Tylko krowa nie zmienia poglądów. Michael O’Leary, dyrektor generalny grupy Ryanair, mówił o Porcie Lotniczym Warszawa-Radom, że to najgłupszy pomysł na świecie i linia nigdy nie będzie tam latać. W czerwcu tego roku twierdził w mediach, że PPL chce wymusić na Ryanairze loty z Radomia, obiecując inwestycje w Modlinie. Teraz to Irlandczycy wykorzystują Modlin do negocjacji.

— Są pogłoski, że Ryanair byłby skłonny latać z Radomia pod warunkiem, że osiągnie porozumienie dotyczące wysokości stawek i nowych inwestycji w Modlinie — mówi Marek Miesztalski, skarbnik województwa mazowieckiego i przewodniczący rady nadzorczej Portu Lotniczego Modlin.

— Ryanair proponuje uruchomienie pięciu tras z Radomia — dodaje inne źródło PB.

PPL, państwowa spółka zarządzająca Lotniskiem Chopina i Portem Lotniczym Warszawa-Radom, jest także udziałowcem portu w Modlinie i ma wpływ na podwarszawskie lotnisko. Zależy jej na ściągnięciu przewoźników do Radomia, w którym zainwestowała około 790 mln zł. Obecnie regularne rejsy realizuje tam LOT (do Paryża, Rzymu, Warny, Tirany i Prewezy).

— Nie wykluczam, że LOT może wychodzić na delikatny plus na operacjach z Radomia do Paryża czy Rzymu. Znam dobrze obecnego prezesa i o utrzymywaniu nierentownego połączenia nie może być mowy — mówi Maciej Wilk, obecnie COO we Flair Airlines, tanich liniach lotniczych w Kanadzie, a w latach 2016-23 członek zarządu LOT-u ds. operacyjnych.

Modelowa współpraca

Informacji o negocjacjach dotyczących lotów Ryanaira z Radomia, którą podały dwa źródła, nie potwierdzają główni zainteresowani.

— Odmawiam komentarza — mówi Grzegorz Hlebowicz, wiceprezes Portu Lotniczego Modlin.

— Na razie nie będziemy komentować — mówi Alicja Wójcik-Gołębiowska, która odpowiada za komunikację Ryanaira w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i nadbałtyckich.

— Wbrew temu, co uważa pan O’Leary, PPL nie blokuje rozbudowy Modlina, czego dowodem jest fakt, że udzielił pożyczki na warunkach rynkowych na remont dróg kołowania, które uległy degradacji. Pożyczka została przyjęta. Obecnie współpraca PPL z zarządem Modlina jest dobra, oparta na zasadach właściwej współpracy biznesowej. PPL wskazuje na potrzebę ukształtowania relacji handlowych z przewoźnikami lotniczymi w taki sposób, aby możliwe było prowadzenie rentownej działalności i samodzielne pokrywanie kosztów niezbędnych napraw i remontów — mówi Piotr Rudzki z biura prasowego PPL.

W Modlinie zakończył się pierwszy etap generalnego remontu 600 m drogi kołowania Alfa 2. PPL i województwo mazowieckie złożyli się na inwestycję po 7,5 mln zł.

— Z Radomia prędzej zacznie latać inny tani przewoźnik niż Ryanair — dodaje anonimowy rozmówca PB.

60 mln zł na inwestycje w 6 mln pasażerów

Z informacji PB wynika, że w cenniku przygotowanym przez Modlin i czekającym na zatwierdzenie przez ULC stawka za opłaty lotniskowe (bez handlingu) miałaby urosnąć z 17-18 zł do 30-34 zł. Ryanair oczekuje 24 zł. Jest jeszcze kwestia waloryzacji: Ryanair chciałby, podobnie jak dotychczas, zawrzeć 10-letnią umowę ze stałą stawką, a zarząd lotniska chce ją co roku waloryzować.

W ubiegłym tygodniu Ryanair ogłosił, że w związku z brakiem porozumienia w sezonie zimowym zredukuje rozkład w Modlinie o 20 proc., zamknie 10 tras, a doda rejsy z Lotniska Chopina, Łodzi i Lublina. Nawet po redukcji zimowa siatka jest jednak o 5 proc. wyższa niż rok temu.

— Zarząd Portu Lotniczego Modlin przygotował program inwestycyjny wartości 60 mln zł, w tym 20 mln to fundusze własne, a 40 mln to kredyt. Dziś maksymalne możliwości lotniska to 4 mln pasażerów rocznie, a rozbudowa pozwoli na obsłużenie 6 mln. Konieczna jest budowa trzech miejsc postojowych i czterech gate’ów. Aby spłacić kredyt, stawka za pasażera powinna, moim zdaniem, wynosić co najmniej 28 zł — mówi Marek Miesztalski.

Województwo jest gotowe udzielić pożyczki, ale pod warunkiem zniesienia zasady jednomyślności wspólników. Pożyczka bankowa natomiast będzie się wiązała z koniecznością poręczenia.

— Możemy wspólnie z PPL poręczyć kredyt. Jeśli tylko województwo miałoby udzielić poręczenia, znowu musiałaby zniknąć zasada jednomyślności, a na to PPL się nie zgodzi — przewiduje szef rady nadzorczej Portu Lotniczego Modlin.

Województwo mazowieckie jest właścicielem 37,2 proc. udziałów. Wzrosły one po trzykrotnym podniesieniu, gdy województwo płaciło raty wyemitowanych na budowę portu obligacji. Województwo jest zobowiązane płacić raty, jeśli nie może tego zrobić lotnisko. Dwukrotnie związane z tym podwyższenie kapitału zaskarżył PPL, ale przegrał. PPL ma 27,41 proc., Agencja Mienia Wojskowego 31,05 proc., a miasto Nowy Dwór Mazowiecki 4,34 proc.