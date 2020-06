Rynek paczek bije kolejne rekordy

Pandemia sprawiła, że branża kurierska rośnie o 30 proc. ponad – i tak imponujący – 20-proc. wzrost organiczny - informuje we wtorek "Rzeczpospolita". Według gazety rynek listów znalazł się jednak w zapaści, więc największy prywatny operator w tym segmencie wejdzie w paczkowy biznes.

Zgodnie z danymi "Rzeczpospolitej", popyt na usługi kurierskie wystrzelił do niespotykanych dotąd poziomów. Wszystko przez epidemię koronawirusa i obostrzenia, które sprawiły, że Polacy rzucili się na zakupy w sieci. W konsekwencji wart 5,2 mld zł rynek paczek w ciągu ostatnich miesięcy urósł o 30 proc., i to ponad tzw. organiczny wzrost, który w 2019 r. i tak sięgnął 20 proc.



"Marcowo-kwietniowe obostrzenia sprawiły, że niemal wszystkie zakupy, poza spożywczymi, przeniosły się do internetu – oba te miesiące były dla wielu branż rekordowe. Trend wzrostowy nie tylko się utrzymywał, ale przybierał na sile. Wolumeny przesyłek rosną szybciej o ponad 30 proc." – wylicza Wojciech Kliber, wiceprezes spółki Sendit, brokera usług kurierskich. W maju, w związku ze zniesieniem wielu obostrzeń, a w szczególności z otwarciem galerii handlowych, widać już pewną stabilizację.



Z analiz tej firmy wynika, że w ujęciu rocznym najdynamiczniej rosnącym przewoźnikiem w okresie epidemii był InPost. "Zwyżki, jakie odnotowuje, po oczyszczeniu z wpływu cykliczności czy organicznego wzrostu, są nawet trzycyfrowe" – wskazuje Kliber.



"Rzeczpospolita" przypomina, że z najnowszego raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej wynika, iż w 2019 r. w kryzysie znalazł się segment listów. Polacy wysłali o ponad 9 proc. mniej listów niż przed rokiem. Teraz nastąpiło pogłębienie problemów.



"O ile pierwsze dwa miesiące br. przyniosły bardzo dobre wyniki, o tyle już od marca notujemy jako branża kilkuprocentowe spadki. Naturalnie ma to związek z pandemią i ograniczeniem wysyłki przesyłek marketingowych przez firmy" – wyjaśnia Janusz Konopka, prezes Speedmail.



Jak podaje gazeta, spółka - największy w kraju niezależny operator pocztowy - mimo słabego dla rynku 2019 r. notowała w tym okresie 20- proc. zwyżki. Teraz szuka alternatywnych przychodów. „Rz" ustaliła, że z uwagi na trendy rynkowe chce wejść w branżę kurierską. " Jesteśmy do tego gotowi kompetencyjnie i infrastrukturalnie – w całej Polsce posiadamy ponad 100 placówek – podkreśla Konopka.