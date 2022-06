S&P 500 i Nasdaq najwyżej od prawie miesiąca

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Dosyć silny wzrost cen akcji w USA w czwartek wyprowadził wartość S&P 500 i Nasdaq Composite na najwyższe poziomy od 5-6 maja. Średnia przemysłowa Dow Jonesa nie zdołała wczoraj pokonać środowego maksimum, ale też osiągnęła najwyższe od 4 maja zamknięcie.

Trzysesyjny wzrost S&P 500 ze środy, czwartku i piątku w ubiegłym tygodniu o 5,5 proc. był najsilniejszym tego typu ruchem od połowy marca br., kiedy to podobnie jak ostatnio indeks ten wyszedł po dłuższym okresie słabości na najwyższy poziom od 3-4 tygodni. Można to uznać za potwierdzenie hipotezy, że dołek cen akcji w USA z 20 maja był dołkiem cyklu 10-tygodniowego, ale na razie raczej trudno sądzić by obecna zwyżka mogła już w obecnym ruchu wyprowadzić główne amerykańskie indeksy powyżej poziomów szczytów z przełomu kwietnia i maja (4287-4300 pkt.). W piątkowy poranek kontrakty na amerykańskie indeksy notowały niewielkie zmiany (S&P 500 -0,07 proc.).