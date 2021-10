S&P500 i Nasdaq wzrosły po raz czwarty

Nasdaq wzrósł o 0,8 proc., a S&P500 kończył sesję zwyżką o 0,3 proc. Dow Jones tracił na zamknięciu 0,1 proc.

Inwestorzy z amerykańskich rynków akcji kończyli poniedziałkową sesję w lepszych nastrojach niż ją zaczynali. W początkowej fazie handlu wpływały na nie doniesienia o spowolnieniu tempa wzrostu gospodarczego w Chinach, wysokich cenach ropy, rosnących rentownościach obligacji i niespodziewanie słabych danych o produkcji przemysłowej w USA. W miarę upływu czasu wpływ tych czynników słabł. Ceny ropy i rentowności obligacji cofnęły się, a inwestorzy bardziej skupiali się na trwającym sezonie wyników kwartalnych, który jak dotąd nie przyniósł rozczarowań. W tym tygodniu raporty opublikuje ok. 350 spółek, a we wtorek będą to m.in. Netflix, Johnson & Johnson, United Airlines i Procter & Gamble. Ostatecznie sesja zakończyła się czwartym z rzędu wzrostem S&P500 i Nasdaq.

fot. REUTERS/Brendan McDermid/Forum Choć S&P500 rósł na zamknięciu, to taniało 54 proc. wchodzących w jego skład spółek. Popyt przeważał w 7 z 11 głównych segmentach indeksu. Największym cieszyły się akcje spółek usług telekomunikacyjnych (0,7 proc.), IT (0,85 proc.) i dostawców dyskrecjonalnych dóbr konsumpcyjnych (1,2 proc.), gdzie najmocniej drożały papiery spółek motoryzacyjnych (2,2 proc.). Najsłabszymi segmentami rynku byli dostawcy dóbr codziennego użytku (-0,5 proc.), ochrona zdrowia (-0,7 proc.) i spółki użyteczności publicznej (-1,0 proc.). Staniało 20 z 30 blue chipów ze średniej Dow Jones. Najmocniej spadał kurs Walt Disney Co. (-3,0 proc.). Barclay’s obniżył jego rekomendację tłumacząc to spowolnieniem wzrostu serwisu streamingowego Disney+. Najmocniej drożejącym blue chipem był Goldman Sachs (1,9 proc.), co jest nadal efektem dobrego raportu kwartalnego opublikowanego w piątek. Na Nasdaq, podobnie jak w przypadku S&P500, choć indeks rynku wzrósł, to większość notowanych na nim spółek taniała na zamknięciu. Wśród tych o największej kapitalizacji przeważały jednak wzrosty kursów. Drożała Tesla (3,2 proc.) przed publikacją wyników. Zdrożały wszystkie blue chipy z grupy FAANG. Najmocniej Facebook (3,3 proc.), a najmniej Alphabet (1,0 proc.), właściciel Google. Akcje Apple, najwięcej wartej spółki, zdrożały o 1,2 proc. po prezentacji w poniedziałek najnowszej oferty sprzętu i usług.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗