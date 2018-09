Sacha Baron Cohen pozwany, polityk żąda 95 mln USD

Amerykański polityk Roy Moore żąda 95 mln USD za naruszenie jego dobrego imienia w programie, którego współtwórcą i bohaterem jest brytyjski aktor Sacha Baron Cohen.

W pozwie wskazani zostali spółka produkująca program „Who Is America?”, jego nadawca Showtime oraz sieć CBS. Moor pojawił się w odcinku, w którym Cohen wciela się w postać izraelskiego eksperta ds. bezpieczeństwa Errana Morada. W pewnym momencie kieruje na Moore'a „wykrywacz pedofilów”, który daje pozytywny sygnał. To za to amerykański polityk, który w przeszłości był głównym sędzią Sądu Najwyższego Alabamy, złożył pozew.

- To fałszywe i oszukańcze przedstawienie i wyśmianie sędziego Moore'a jako przestępcy seksualnego w krajowej i międzynarodowej telewizji (…) poważnie zaszkodziło jego reputacji i spowodowało, że on, pani Moore i cała rodzina doświadczyli poważnego stresu emocjonalnego, a także szkód finansowych – głosi pozew.

Podczas kampanii Moore'a do senatu w ubiegłym roku 9 kobiet oskarżyło go o molestowanie kiedy były nastolatkami. Polityk zaprzeczył zarzutom. Twierdził, że oskarżenia są elementem gry wyborczej i pozwał oskarżające go kobiety.