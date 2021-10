Samochody będą drożeć w całej Europie

Najczęściej wskazywanym długotrwałym skutkiem pandemii jest wzrost cen samochodów i części do nich. W Polsce takiej odpowiedzi udzieliło 54 proc. respondentów - wynika z badania "MotoBarometr 2021. Nastroje w automotive w Polsce i Europie".

Według badania „MotoBarometr 2021. Nastroje w automotive w Polsce i Europie” przeprowadzonego przez Exact Systems w 11 państwach europejskich, 30 proc. przedstawicieli zakładów motoryzacyjnych uważa, że polskie automotive zostało w mniejszym stopniu dotknięte pandemią niż w innych państwach Unii Europejskiej. To najwyższy wynik wśród krajów objętych badaniem.

Niepewność co do kolejnych fal epidemii i kryzys półprzewodnikowy przełożyły się na niejednoznaczne prognozy dotyczące powrotu do sytuacji sprzed kryzysu - wskazali autorzy badania. 32 proc. respondentów oceniło, że "wolumeny produkcyjne zostaną odbudowane za 2-3 lata", 31 proc. - że do końca przyszłego roku, a 22 proc. - do końca tego roku. W 8 na 11 krajów najczęściej wskazywanym długotrwałym skutkiem COVID-19 jest wzrost cen samochodów i części do nich. W Polsce takiej odpowiedzi udzieliło 54 proc. badanych.

Z kolei 63 proc. przedstawicieli zakładów motoryzacyjnych w Polsce uważa, że COVID-19 ma niekorzystny wpływ na ich działalność. Z takim wynikiem Polska sytuuje się w środku badanej stawki. Najbardziej dotknięte skutkami koronawirusa zostało automotive w Portugalii (81 proc. wskazań na niekorzystny i bardzo niekorzystny wpływ) oraz na Węgrzech (80 proc.), a najmniej w Turcji (49 proc.).

Prezes Exact Systems Paweł Gos, cytowany we wtorkowej informacji firmy, zwrócił uwagę na pogłębiający się kryzys półprzewodnikowy. "Kolejna fala pandemii COVID-19 przed nami. W konsekwencji mamy zerwane łańcuchy dostaw, które wymuszają postoje w fabrykach, już nawet kilkumiesięczne. To wszystko dotyka klientów salonów samochodowych, którzy na nowe +cztery kółka+ muszą czekać nawet 9-12 miesięcy" – powiedział.

W każdym z 11 państw, w których przeprowadzono badanie, przedstawiciele zakładów motoryzacyjnych najczęściej byli zdania, z˙e automotive w ich kraju ucierpiało tak samo jak w pozostałych krajach UE (w Polsce – 43 proc. wskazań). Zdaniem autorów badania warto przyjrzeć się drugiej najczęściej wskazywanej odpowiedzi, która rzuca światło na stan motobranży w poszczególnych krajach po kilkunastu miesiącach pandemii. W Polsce najwięcej przedstawicieli motozakładów jest zdania, z˙e polskie automotive ucierpiało mniej niż pozostałe kraje UE. Uważa tak prawie co trzeci pytany (30 proc.). Z kolei w Belgii odsetek ten to 24 proc., a w Turcji - 21 proc. Z kolei w krajach Półwyspu Iberyjskiego więcej respondentów twierdzi, że ich motobranża ucierpiała bardziej niż w pozostałych krajach Unii – w Hiszpanii co trzeci, a w Portugalii co czwarty.

Cztery kółka Newsletter na temat rynku motoryzacyjnego: premiery, nowości, branżowe ciekawostki. ZAPISZ MNIE

× Cztery kółka autor: Łukasz Ostruszka Wysyłany co dwa tygodnie Newsletter na temat rynku motoryzacyjnego: premiery, nowości, branżowe ciekawostki. Chcę otrzymywać newsletter Cztery kółka * ZAPISZ MNIE Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

W ośmiu na 11 badanych krajów najczęściej wskazywanym długotrwałym skutkiem pandemii jest wzrost cen samochodów i części do nich. W trzech pozostałych państwach ta odpowiedz´ była wymieniana w drugiej kolejności, jednak za każdym razem wskazała na nią ponad połowa przedstawicieli zakładów motoryzacyjnych.

Jacek Opala z Exact Systems spodziewa się, że wzrost cen samochodów w przypadku marek popularnych w 2022 r. osiągnie dynamikę ok. 15 proc. rdr; w segmencie premium może to być nawet 25 proc. rdr. Według niego tanieć będą auta elektryczne, "co w konsekwencji pomoże w przesiadaniu się między innymi polskich kierowców na zeroemisyjne pojazdy".

Badanie „MotoBarometr 2021. Nastroje w automotive w Polsce i Europie” przeprowadziła Exact Systems na celowej próbie przedstawicieli firm z sektora automotive - m.in. producentów samochodów, poddostawców części i komponentów samochodowych. Wielkość próby wyniosła 776 respondentów z Polski, Belgii, Czech, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Turcji, Węgier. Badanie zrealizowano metoda? telefonicznych wywiadów (CATI), ankiet online oraz ankiet indywidualnych od maja do lipca 2021 r.