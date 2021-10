Które fabryki motoryzacyjne wstrzymują produkcję

W pierwszej połowie roku była nadzieja, że kryzys dostępności półprzewodników w motoryzacji uda się rozwiązać i przywrócić ciągłość pracy fabryk po dłuższych przestojach. Teraz widać, że jest to niemożliwe, a problem się pogorszył.

Według danych ACEA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów), produkcję musiało ograniczyć lub wstrzymać co najmniej 15 dużych zakładów działających w Polsce. Dotyczy to właściwie wszystkich dużych koncernów, które posiadają tutaj swoje fabryki. W przypadku Volkswagena produkcja była przerywana w aż 6 zakładach – we Wrześni, gdzie powstaje VW Crafter i MAN TGE oraz Poznaniu, gdzie produkowane są modele Caddy oraz T6, a także w Polkowicach, gdzie powstają silniki do modeli Volkswagena, Audi, Skody oraz Seata. Produkcja stawała również w zakładach spółek-córek Volkswagena, w Słupsku (autobusy Scania), Starachowicach (autobusy MAN i Neoplan) oraz Niepołomicach (ciągniki siodłowe MAN). Swoją produkcje musiały również wstrzymywać 4 zakłady należące do koncernu Stellantis – dwa w Tychach, gdzie powstaje Opel Astra K, Fiat 500, Abarth 595 oraz Lancia Ypsilon. Okresowe przerwy w produkcji ma również zakład firmy w Bielsku-Białej, gdzie powstają silniki do modeli Fiata i Jeepa. Kryzys półprzewodników dotknął także zakłady Daimlera w Jaworze, które wytwarzają silniki do Mercedesów, jak również zakłady Volvo we Wrocławiu (autobusy) oraz Jelcza (samochody wojskowe).