SEO PR, czyli pozycjonowanie wizerunku marki

Budowanie pozytywnego wizerunku firmy to nie tylko spójny key visual, dobre zdjęcia i właściwe opisy produktów. Aby być widocznym w sieci, należy zadbać o SEO – to bardzo ważne, jeśli chcemy zatrzymać przy sobie dotychczasowych klientów i przyciągnąć nowych. Odpowiednie relacje z użytkownikami sprawią, że będą oni wracać na naszą stronę.

Adobe Stock / airdone

Cele public relations

Działania PR-owe to proces komunikacji strategicznej, który tworzy relację z mediami, społecznością oraz zapobiega kryzysom. Ich celem jest zarządzanie tożsamością organizacji, relacjami i zadaniami, jakie wyznacza strategia. Możemy je podzielić na trzy obszary:

● strategiczny – dotyczy ogólnych kierunków działań PR (celem strategicznym jest zawsze określony wizerunek firmy),

● operacyjny – wskazuje na konkretne efekty działań PR-owych, które powinny być osiągnięte w wybranych grupach docelowych, ale tak, aby można było je zmierzyć,

● taktyczny – ten typ działań jest stosowany w przypadku złożonych strategii PR, wymagających podziału taktyki ze względu na dotarcie do różnych grup docelowych.

Czym jest SEO PR?

W jaki sposób działania SEO mogą wesprzeć realizację celów PR-owych? Pozycjonowanie wizerunkowe, nazywane także SERM (z ang. Search Engine Reputation Management), czyli zarządzanie reputacją w wyszukiwarkach internetowych, to działania, których najważniejszym celem jest zbudowanie pozytywnego wizerunku firmy w wyszukiwarce Google. SEO PR odpowiada za wsparcie w tworzeniu silnych relacji między marką a klientem, witryną a użytkownikiem. W jaki sposób? Głównie opiera się na wsparciu działań PRowych w publikowaniu wartościowego content marketingu i dostarczaniu jakościowych treści użytkownikom w postaci: artykułów, zdjęć, grafik, opisów produktów, usług, materiałów wideo oraz newsletterów, które w świadomości odbiorcy budują pozytywny obraz organizacji, a nawet skłaniają go do wyrażenia pochlebnej opinii na temat firmy lub produktu. Dobrze poprowadzone SEO dla PR może być wodą na młyn dla podejmowanych w internecie działań wizerunkowych.

Działania wizerunkowe oparte na SEO PR

SEO wizerunkowe stanowi bardzo ważny element strategii public relations, a Internet jest dobrą przestrzenią do przekazywania informacji na temat organizacji. Wdrożenie SEO PR nie tylko zbuduje renomę firmy, poprawi widoczność w wynikach wyszukiwania, zwiększy ruch organiczny na stronie, ale także zintensyfikuje sprzedaż oraz wpłynie na pozyskiwanie nowych odbiorców. Stanie się również nieocenione w sytuacji pojawienia się kryzysowego PR marki. Publikacje pozytywnych treści w sieci na temat organizacji skutecznie zmniejszą widoczność niekorzystnych opinii o marce.

Narzędzia do analizy przydatne w SEO PR

Trudno ocenić skuteczność działań public relations bez analizy efektów. Warto jednak pamiętać, że te z obszaru SEO PR także dostarczają danych do wnioskowania. Ich efekt można zmierzyć za pomocą kilku kluczowych narzędzi.

Google Analytics – statystyki z tego narzędzia odpowiedzą na pytania: co się dzieje z użytkownikami, którzy wchodzą na naszą stronę internetową? Czy nasza witryna ich przyciąga, czy raczej zniechęca? Jaki jest średni czas spędzony na stronie i jaki jest współczynnik odrzuceń? Zmiany w Google mają coraz większe znaczenie dla SEO. Jeśli chcemy robić dobry PR, musimy wiedzieć, co się dzieje z użytkownikami, którzy wchodzą na naszą stronę.

Google Search Console – to narzędzie dostarczy nam informacji na temat tego, co dzieje się z interesującymi nas frazami kluczowymi. Czy nasze działania zwiększają ich pozycje w wynikach wyszukiwania? Dzięki analizie danych z GSC dowiemy się, co zrobić, aby zoptymalizować podejmowane przez nas czynności, poprawić widoczność witryny w Google oraz przyciągnąć więcej zainteresowanych użytkowników.

Inne narzędzia SEO – obecnie rynek oferuje wiele narzędzi do analizy danych, dzięki którym możemy osiągnąć lepsze efekty w fundamentalnych obszarach działań SEO, np.:

● Surfer SEO - narzędzie do optymalizacji tworzonych treści.

● Senuto – narzędzie do analizy fraz kluczowych i obserwowania widoczności domeny w sieci.

● Ahrefs – raporty z tego narzędzia pozwolą obserwować czy linki w publikowanych materiałach zostały opublikowane i jak długo się utrzymują.

SEO toolset nie pokaże nam, z jakim sentymentem użytkownicy patrzą na brand (choć i do takich działań istnieją narzędzia), ale zobrazuje ich zainteresowanie. Pomogą znaleźć interesujący trend i wykorzystać go do aktywnych działań promocyjnych.

Jak zbudować wizerunek w sieci?

Podczas kreowania wizerunku warto korzystać z narzędzi wspierających działania SEO. Chcąc dotrzeć do jak największej liczby użytkowników i zbudować renomę firmy, należy zadbać o jej opinię w sieci. Wsparciem dla pozycjonowania wizerunku będzie:

● Strona firmowa – tworzenie jakościowych treści na stronę internetową wskazujących na wartości, jakimi kieruje się firma, zwłaszcza na podstronach „O nas” czy „Historia marki”.

● Blog firmowy – wpisy pokazujące dodatkową działalność firmy, które korzystnie wpłyną na jej wizerunek np. informacje prasowe o działaniach CSR, bezpłatnych szkoleniach, organizowanych akcjach charytatywnych, udziale w zbiórkach, materiałach do pobrania dla użytkowników.

● Informacje prasowe – budowanie silnych relacji z mediami poprzez tworzenie komunikatów prasowych i publikacje na portalach o dużej rozpoznawalności uzyskujących wysokie wyniki w wyszukiwaniach Google.

●Artykuły sponsorowane – tworzenie komercyjnych treści wspierających działania z obszaru SEO PR poprzez płatne publikacje w nośnikach o dużych zasięgach.

● Marketing szeptany – dotarcie do jak największej liczby potencjalnych klientów poprzez publikacje na portalach, wpisy na forach branżowych, komentarze na blogach tematycznych, recenzje w SoMe, wartościowe opinie np. w wizytówkach Google.

Podsumowanie

Pozytywne opinie o firmie w sieci są dziś najskuteczniejszą formą reklamy, zwłaszcza dla tych, którzy prowadzą działalność internetową. Dzięki działaniom budującym lub poprawiającym wizerunek w sieci, przy jednoczesnym dbaniu o widoczność strony w wynikach wyszukiwania, firma zyska zaufanie klientów. Realizacja przemyślanej strategii SEO PR wpłynie na dobrą reputację firmy oraz pozytywny odbiór produktów i usług w świadomości użytkowników.

Autor artykułu: Michał Ziach I Head of Polish Executive Department w Grupa iCEA.

Z wykształcenia informatyk. Dobrze czuje się w tematach technicznych i analitycznych. Lubi wyciągać wnioski z twardych danych, ale jednocześnie lubi rozmawiać. Po kilku latach w branży wciąż z ciekawością szuka odpowiedzi na niejedno pytanie. Stara się mówić coś więcej niż „to zależy” i wnosić wartość dodaną – do promowanych serwisów, do firmy, do zespołu. Wolne chwile spędza przy podcastach.