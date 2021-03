Bośnia i Hercegowina dostała od Serbii 5 tys. dawek szczepionki Astra Zeneca.

Aspirująca do wejście do Unii Europejskiej Bośnia i Hercegowina nie otrzymała od Brukseli żadnej szczepionki przeciw Covid-19 co wywołało w tym kraju nerwową reakcję i frustrację. Pomóc sąsiadowi postanowiła Serbia. Przekazała ona do Sarajewa 5 tys. dawek, które przetransportowane zostały rządowym samolotem.