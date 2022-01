Sesja bez inwestorów z USA

Brak inwestorów ze Stanów Zjednoczonych był wyraźnie widoczny nie tylko na rynku akcji, ale także na rynku Forex, gdzie ruchy również były ograniczone.

Główne indeksy giełdowe ze Starego Kontynentu zakończyły dzisiejszą sesję wyżej. Lepsze nastroje można tłumaczyć utrzymaniem sentymentu, jaki mogliśmy obserwować pod koniec ubiegłego tygodnia. Pomimo niskiej zmienności, francuski CAC40 dodał 0,82%, a londyński FTSE100 zamknął się aż 0,91% wyżej, podczas gdy DAX zdołał zyskać 0,34%.

Niemiecki indeks pozostaje jednak poniżej psychologicznej bariery 16 tysięcy punktów, która to może stanowić kluczowy opór w krótkim terminie. Jego ewentualne przekroczenie, mogłoby zachęcić rynkowe byki do większej aktualności i doprowadzić do kolejnego ataku na historyczne szczyty, które znajdują się tuż pod poziomem 16 300 pkt. Z drugiej jednak strony, należy zauważyć, że ostatnia nieudana próba (z 5 stycznia) pokonania wspomnianych historycznych rekordów, może zakończyć się wyrysowaniem dużej formacji podwójnego szczytu, która to z zgodnie z założeniami klasycznej analizy technicznej - zapowiada odwrócenie trendu.

O ile główne europejskie indeksy poradziły sobie dziś całkiem nieźle, tak sesja na GPW przebiegała w gorszych nastrojach. Indeks dwudziestu największych spółek stracił dziś 0,75%, jednak wydaje się, że na razie nie ma jeszcze powodów do obaw. Dzisiejszy ruch można tłumaczyć jako korektę po wzrostach z pierwszej połowy stycznia. Na uwagę zasługują na pewno spółki z branży węglowej, w tym JSW, której akcje zyskały dziś niemal 4%.

Jutro, po długim weekendzie, na rynek wracają inwestorzy z USA, dlatego też zmienność na indeksach giełdowych powinna być większa. Pomimo, że w tym tygodniu w kalendarzu makroekonomicznym nie znajdziemy wielu ważnych wydarzeń, tak inwestorzy z pewnością będą zwracać uwagę na publikację protokołu z ostatniego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego - zapiski ze spotkania zostaną zaprezentowane w czwartek o 13:30.