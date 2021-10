Shiba inu wyprzedziła dogecoina

Rok po tym jak osoba ukrywająca się pod pseudonimem Ryoshi zaprezentowała ją światu, kryptowaluta Shiba inu osiągnęła ponad 41 mld USD kapitalizacji. Daje jej to dziewiąte miejsce na świecie, tuż powyżej dogecoina, z którym rywalizowała o tytuł najwięcej wartej memowej kryptowaluty, pisze The Independent.

Shiba inu to jedna z „psich” memowych kryptowalut, do których należą m.in. Floki Inu, Doge Dash czy Dogelon Mars. Jako jedyna zdołała wyprzedzić dogecoina, dotychczasowego króla memowych kryptowalut, pod względem kapitalizacji. Od początku roku jej wartość wzrosła o ok. 750 tys. proc. Analizująca blockchain firma Nansen odkryła, że ostatni rajd wzrostowy shiba inu można wiązać z adresami cyfrowymi określanymi jako “smart money”. Tak określani są gracze, którzy osiągają ponad 100 tys. USD zysku, ale także tzw. wieloryby, przeprowadzające transakcje wartości ponad 1 mln USD.