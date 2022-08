Shioper zwiększył przychody i EBITDA w I półroczu 2022

Wynik EBITDA, skorygowany o zdarzenia jednorazowe i wycenę programów motywacyjnych wynik, poprawił się o 16 proc. do 16,8 mln zł.

“Wartość zamówień złożonych na platformie e-commerce, z wyłączeniem sklepów dostarczanych w modelu private label (GMV sklepy) wyniosła w pierwszym półroczu roku 2022 3,5 mld zł, wobec 2,5 mld zł w pierwszym półroczu roku 2021 (wzrost o 38 proc.). Natomiast łączna wartość zamówień złożonych na platformie e-commerce oraz we wszystkich pozostałych kanałach sprzedaży (marketplace, API, porównywarki cenowe itp.), z wyłączeniem sklepów dostarczanych w modelu private label, (GMV Omnichannel) wyniosła w pierwszym półroczu roku 2022 3,8 mld zł, wobec 2,8 mld zł w pierwszym półroczu roku 2021 (wzrost o 37 proc.)“ - podał Shoper.

W samym II kwartale przychody wzrosły o 64 proc. do 17,6 mln zł, EBITDA o 32 proc. do 8,3 mln zł, a skorygowana EBITDA o 19 proc. do 8,7 mln zł.