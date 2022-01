Siemens Energy obniżył prognozę przychodów

Niemiecka firma inżynieryjna poinformowała, że ​​jej przychody mogą zmniejszyć się nawet o 2 proc. w bieżącym roku finansowym. Wcześniej analitycy szacowali, że będzie to maksymalnie 1 proc. Siemens Energy obniżył również prognozowaną marżę zysku operacyjnego do przedziału od 2 do 4 proc., z 3 do 5 proc.

Producenci turbin zmagają się z rosnącymi kosztami towarów i związanymi z pandemią zakłóceniami w łańcuchach dostaw. W pierwszym kwartale bieżącego roku podatkowego mocno odczuła to spółka Siemens Gamesa Renewable Energy, która odnotowała stratę w wysokości 309 mln EUR.

– Na naszą wydajność negatywnie wpływają zakłócenia związane z łańcuchem dostaw. Dodatkowo sytuacje pogarsza wyższa niż oczekiwaliśmy inflacja kosztów – powiedział rzecznik prasowy Gamesa.