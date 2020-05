Silne wzrosty na rynku akcji GPW

W poniedziałek główne polskie indeksy, na fali dobrych nastrojów na światowych rynkach akcji, poszły mocno w górę. WIG20 zyskał ponad 4 proc. Najbardziej w indeksie zwyżkował KGHM (+11,5 proc.), co okazało się najsilniejszym wzrostem sesyjnym od marca 2009 roku.

„Dzisiaj widać było wyraźną poprawę nastrojów na naszej giełdzie, podobnie jak na rynkach zagranicznych. Chwilowo uspokoiła się sytuacja geopolityczna w relacjach amerykańsko-chińskich, a informacje o postępach w pracach nad szczepionką koronawirusową, płynące z amerykańskiego sektora biotechnologicznego, mogą sprzyjać również optymizmowi inwestorów” – powiedział PAP Biznes analityk BM BNP Paribas Szymon Nowak.

„Niemniej, ostrożnie zakładając, jedna dobra sesja nie oznacza fali wzrostowej. Od półtora miesiąca WIG20 porusza się w ok. 100 pkt. konsolidacji i dopóki jej nie opuścił, trudno przesądzać, co się dalej stanie. Co do relacji USA-Chiny zwraca uwagę sondaż, w którym ankietowani, bez względu na sympatię polityczną (Republikanie/Demokraci), jednoznacznie oczekują wyjaśnienia niejasnych kwestii związanych z epidemią koronawirusa, co oznacza, że prędzej czy później ponownie może dojść do eskalacji napięć” – dodał.

Na poniedziałkowym zamknięciu WIG20 zyskał 4,2 proc. do 1.639,08 pkt., WIG zwyżkował 3,4 proc. do 45.873,81 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 1,6 proc. do 3.221,91 pkt., a sWIG80 wzrósł 1,7 proc. do 11.954,26 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1.032 mln zł, z czego 834 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął sesję ok. 13 pkt. powyżej piątkowego zamknięcia, a następnie wszedł w trend horyzontalny, trwający do ok. godz. 13.00. Indeks wybił się z niego w górę, co mogło być związane z przyspieszeniem zwyżki na kluczowych rynkach zagranicznych (m.in. Niemcy i Stany Zjednoczone). W rezultacie WIG20 zyskał najmocniej od 6 kwietnia, zbliżając się do istotnego poziomu oporu w okolicach 1.670 pkt.

Na pozostałych rynkach wschodzących europejskiej części EMEA panowały wzrosty. Najsilniej zwyżkował rosyjski RTS (+5,2 proc.).

DAX idzie w górę 4,3 proc. o godz. 17.20, a S&P 500 zwyżkuje 3,2 proc.

13 z 15 indeksów sektorowych wzrosło. W dwucyfrowym tempie zwyżkował WIG-górnictwo (+10,7 proc.).

19 z 20 spółek WIG20 zyskało.

W WIG20 najsilniej poszedł w górę KGHM (+11,5 proc. do 81,12 zł) przy obrotach ok. 175 mln zł. Był to najmocniejszy wzrost sesyjny od marca 2009 roku. Kurs górniczej spółki od tegorocznego minimum z połowy marca zyskał ok. 64 proc.

Zdaniem analityków zachowanie się kursu KGHM wynika ze splotu różnych czynników.

„Pierwszym są dane z rynku mieszkaniowego w Chinach. Wzrost cen mieszkań w kwietniu o blisko 0,5 proc. mdm w 70 największych miastach pozwala przypuszczać, że w Chinach (…) popyt na mieszkania trzyma się nad kreską, dzięki czemu ceny miedzi, potrzebnej do ich budowy, również będą rosły” - powiedział PAP Biznes analityk Ipopema Securities Robert Maj.

„Ponadto znoszenie lockdownu na wielu rynkach na świecie wspiera rynki akcji, a wśród spółek notowanych na GPW KGHM jest najbardziej eksponowana na to, co dzieje się w globalnej koniunkturze” – dodał.

Wzrosła cena Dino Polska (+10,0 proc. do 171,2 zł).

Spółka poinformowała, że skonsolidowany zysk netto wyniósł w pierwszym kwartale 2020 roku 103,9 mln zł wobec 67 mln zł zysku rok wcześniej. Konsensus PAP Biznes zakładał 87,8 mln zł zysku netto.

"Spółka pokazała dobre wyniki za I kwartał, powyżej naszych oczekiwań i oczekiwań rynku. Wysoki wzrost sprzedaży porównywalnej wynikał z efektu bazy i wyższych zakupów klientów związanych z COVID-19. Dzięki dźwigni operacyjnej wyniki znacząco się poprawiły rdr” – ocenił analityk DM mBanku Piotr Bogusz.

„Rezultaty okazały się wyraźnie powyżej rynkowych oczekiwań, co oznacza kontynuację wysokiego, dwucyfrowego tempa wzrostów wyników rdr. Powyższe przełożyło się na pozytywną reakcję kursu, który w ostatnich tygodniach uległ korekcie – inwestorzy mogli się spodziewać słabszych wyników Dino po publikacjach Jeronimo Martins (Biedronka) i Eurocash (Delikatesy Centrum), których sklepy pomimo wzrostu przychodów, wykazały wysokie koszty związane z dostosowaniem do handlu podczas epidemii” – uważają analitycy BM BNP Paribas.

c3b39424-8c30-11e9-bc42-526af7764f64

Opowieści z arkusza zleceń Newsletter autorski Kamila Kosińskiego ZAPISZ MNIE

Opowieści z arkusza zleceń autor: Kamil Kosiński Wysyłany raz w miesiącu Newsletter z autorskim podsumowaniem najciekawszych informacji z warszawskiej giełdy. consents-consent_374 Chcę otrzymywać newsletter Opowieści z arkusza zleceń ZAPISZ MNIE consents-consent_294 Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług. Kliknij w link w wiadomości, aby potwierdzić subskrypcję newslettera. Jeżeli nie otrzymasz wiadomości w ciągu kilku minut, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM.

Podczas telekonferencji prezes zarządu Dino Polska Szymon Piduch powiedział, że liczy w tym roku na lekką poprawę marży EBITDA i niski dwucyfrowy wzrost sprzedaży LFL.

CD Projekt po wzroście o 3,8 proc. do 385,2 zł ustanowił maksimum historyczne, umacniając się na pozycji lidera polskich spółek giełdowych pod względem kapitalizacji.

Na szerokim rynku wzrosła cena Polimeksu Mostostal (+13,9 proc. do 2,205 zł).

Firma podała, że w I kwartale 2020 roku grupa miała 9,78 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, podczas gdy rok wcześniej było to 17,94 mln zł straty, a aktualny portfel zamówień grupy, pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów, wynosi ok. 3,72 mld zł.

Kurs Unimotu zwyżkował 12,8 proc. do 34,5 zł.

Spółka poinformowała, że wedle jej szacunków zanotowała w pierwszym kwartale 33,5 mln zł skonsolidowanego skorygowanego zysku EBITDA. To rekordowy wynik w historii Unimotu, stanowiący 53,7 proc. prognozy grupy na 2020 rok.

Zdaniem analityków na poprawę EBITDA miały wpływ wyższe wolumeny i marże w zakresie sprzedaży oleju napędowego i biopaliw oraz wyższe wolumeny sprzedaży hurtowej gazu ziemnego.

W dół poszła cena Cormay (-6,6 proc. do 1,06 zł).

Firma opublikowała, że w pierwszym kwartale 2020 roku miała 7,5 mln zł straty netto wobec 2,8 mln zł zysku przed rokiem. Przychody grupy wzrosły w tym czasie do 16,6 mln zł z 15,9 mln zł rok wcześniej.

Spadł kurs AmRestu (-4,0 proc. do 25,05 zł).

Grupa AmRest miała w I kwartale 2020 roku 41,6 mln euro straty netto jednostki dominującej wobec 3,7 mln euro zysku rok wcześniej. EBITDA AmRestu spadła o 44,5 proc. do 42,6 mln euro.

"Wyniki, które osiągnął AmRest są gorsze niż się spodziewaliśmy na poziomie EBITDA i netto, a zarazem znacząco słabsze rdr. Oczywiście jest to negatywny wpływ rozprzestrzeniania się koronawirusa i jego następstw” – podali analitycy DM BDM.