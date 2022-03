Skutki inwazji dla polskiej gospodarki

Konsekwencje konfliktu dla polskiej gospodarki są trojakiego rodzaju.

1. Wzrost inflacji CPI spowodowany wysokimi cenami m.in. ropy, gazu, surowców rolnych oraz słabym złotym. Dodatkowo możliwe są zatory w dostawach, które jeszcze wywindują ceny przy wzmożonym popycie.

2. Sadek PKB na skutek ograniczenia handlu z Ukrainą, Rosją i Białorusią. Eksport do tych krajów stanowił około 5 proc. polskiego PKB w 2021 r. Dochodzi do tego niepewność inwestycyjna firm i gospodarstw domowych. Ekonomiści widzą z tego tytułu pogorszenie dynamiki PKB w 2022 r. o ok. 1-1,5 pkt proc. względem stanu z przed inwazji.

3. Bardzo duża fala imigrantów, z których część zostanie na stałe - nawet po zakończeniu konfliktu. W krótkim terminie będzie to obciążeniem dla budżetu państwowego, ale w dłuższym horyzoncie pozwoli rozładować napięcia na rynku pracy i podniesie potencjał polskiej gospodarki.

Polski rynek obligacji szuka nowego poziomu równowagi, a NBP stoi przed dylematem: czy szybko podnosić stopy, aby ograniczyć osłabienie złotego i obniżyć inflację, czy wstrzymać się z zacieśnieniem, aby nie pogorszyć jeszcze bardziej perspektyw gospodarczych.