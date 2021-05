Słabszy eksport może zaszkodzić PKB Australii

Pierwszy kwartał rozczarował niższą niż oczekiwano dynamiką eksportu Australii. Ekonomiści ostrzegają, że przełoży się to na wolniejsze tempo rozwoju gospodarczego tego kraju. Bank centralny jednak zweryfikował w górę swoją prognozę PKB.

Według danych Australian Bureau of Statistics, wartość eksportu w marcu 2021 r. spadła o 2 proc., zaś importu wzrosła o 4 proc. w efekcie czego nadwyżka handlowa zmniejszyła się do 5,57 mld AUD z 7,6 mld AUD miesiąc wcześniej po korekcie z 7,53 mld. Tymczasem mediana prognoz zakładała jej wzrost do około 8,0 mld AUD.

Z kolei jak szacuje Capital Economics, w ciągu pierwszego kwartału 2021 r. wartość eksportu wzrosła o 5,4 proc. w ujęciu kwartalnym, a wartość importu zwiększyła się o 3,4 proc. Biorąc jednak pod uwagę wzrost cen eksportowych o 10,6 proc. oznacza to prawie 5 proc. spadek wielkości eksportu, a to przekłada się na niższy odczyt PKB. Może to oznaczać nawet odjęcie 1,5 proc. z dynamiki wzrostu PKB.

Wskazuje to, że pomimo ciągłego wzrostu konsumpcji i inwestycji, osiągnęliśmy jedynie niewielki wzrost PKB – stwierdził Marcel Thieliant, ekonomista Capital Economics.

Tymczasem bank centralny Australii pozostawił we wtorek po raz piąty z rzędu swoje główne stopy procentowe na poziomie bliskim zera (benchmarkow 0,1 proc.) i zobowiązał się do utrzymania bardzo luźnej polityki przez dłuższy czas.

Choć dane o eksporcie nieco rozczarowały, Bank Rezerw Australii podwyższył prognozę PKB na 2021 r. do 4,75 proc. z 3,5 proc. oczekiwanych w lutym.

Podczas zaplanowanego na lipiec posiedzenia, RBA ma podjąć decyzję odnośnie ewentualnych przyszłych zakupów obligacji. Obecna runda luzowania ilościowego, która niedługo wygasa, ma wartość 100 mld AUD (77,4 mld USD).