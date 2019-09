Śląskie: Powstaje spółka celowa ws. Jurajskiego Agro Fresh Parku

Powstaje spółka celowa do budowy Jurajskiego Agro Fresh Parku; pierwsze hale inwestycji mają być gotowe w ciągu dwóch lat – poinformował PAP wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Szymon Giżyński.

Chodzi o planowaną budowę, w gminie Rędziny k. Częstochowy, Rynku Hurtu Rolno Spożywczego pod nazwą Jurajski Agro Fresh Park. Według planów Regionalnego Funduszu Gospodarczego (RFG) w Częstochowie ma to być miejsce przechowywania produktów rolnych, ich przygotowania do sprzedaży i przetwórstwa oraz zbytu.



„Jesteśmy na etapie przygotowywania grupy docelowej, która ten temat podejmie w sensie realizacyjnym – w absolutnej czystości proceduralno-prawnej. Spotykają się w tym zbożnym dziele dwie instytucje państwowe z możliwością prowadzenia gospodarczej: RFG w Częstochowie oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR)” - przypomniał Giżyński.



„Wszystko jest tutaj tak prowadzone, że zarówno cele, jak i metody podejścia, są tutaj absolutnie przejrzyste – wieszcząc w ten sposób sukces, który i Częstochowie i naszemu tutaj obszarowi, ale przede wszystkim Polsce, będzie bardzo potrzebny” - dodał wiceminister rolnictwa.



Zaznaczył, że za dwa lata oddane mają być pierwsze dwie hale o powierzchni po ok. 10 tys. m kw., przygotowane do spełniania funkcji „giełdy rolno-przetwórczej zupełnie nowego typu”.



Zgodnie z wcześniejszymi informacjami Giżyńskiego giełda ma dać możliwość np. przechowywania produktów, zamrażania, przetwórstwa, konfekcjonowania, a wcześniej czyszczenia warzyw czy owoców. Infrastruktura ma np. umożliwiać przechowanie towaru przez kilka miesięcy, aby mógł on trafić na rynek w najlepszej koniunkturze cenowej.



Docelowo giełda ma składać się z czterech hal o powierzchni 10 tys. m kw. każda, z nowoczesnym wyposażeniem. W połowie lipca br. RFG i KOWR podpisały list intencyjny ws. realizacji przedsięwzięcia na przygotowanym 15-hektarowym terenie w gminie Rędziny, w pobliżu Częstochowy i powstających tam węzłów autostrady A1.



Jednym z kluczowych atutów przyszłej giełdy ma być właśnie jej położenie – w pobliżu głównych szlaków drogowych i kolejowych oraz lotnisk (sportowego w Rudnikach i międzynarodowego w Pyrzowicach), pomiędzy Katowicami, Łodzią, Opolem i Kielcami - a jednocześnie w ważnym rejonie produkcji rolnej i spożywczej.



Według wcześniejszych informacji koszt inwestycji szacowany jest na ok. 250 mln zł, a roczne obroty giełdy – docelowo - na co najmniej pół miliarda złotych rocznie.



Jurajski Agro Fresh Park docelowo, w końcu 2023 r., ma dysponować zadaszoną powierzchnią 40 tys. m kw. Zaplanowano 200 miejsc przeładunkowych i tysiąc miejsc postojowych. Zatrudnienie oszacowano wstępnie na ok. 400 osób. Pierwszy etap budowy ma być zakończony w końcu 2021 r.