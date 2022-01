Solidny fundament podstawą sukcesu

RISER to generalny wykonawca działający nieprzerwanie od 2005 r. na terenie Śląska i części Małopolski. Firma osiągnęła znakomity wynik finansowy w ubiegłym roku, czego dowodem jest kolejny tytuł Gazeli Biznesu na koncie śląskiej spółki. O receptę na sukces zapytaliśmy Piotra Góralczyka, prezesa zarządu RISER Sp. z o.o.

Wasza spółka odnotowała znakomite wyniki finansowe w ubiegłym roku, czego potwierdzeniem jest kolejna Gazela Biznesu. Jakie działania przedsiębiorstwa przyczyniły się do takiego stanu?

Jesteśmy rodzinną firmą, która przez ostatnie 16 lat zrealizowała ponad 100 projektów jako generalny wykonawca. Naszym głównym atutem jest doświadczenie, które zebraliśmy przez te wszystkie lata. Dzięki niemu wiemy jak odpowiednio podchodzić do każdego zlecenia, a nasi klienci są zadowoleni i pewni solidnych efektów naszej pracy. Potwierdzają to nasze wielokrotne realizacje m.in. dla koncernu Tauron Wydobycie S.A. czy dla Towarzystw Budownictwa Społecznego z Jaworzna, Katowic, Gliwic oraz Tarnowskich Gór, dla których wykonaliśmy (lub jesteśmy w trakcie realizacji) obiekty przemysłowe, biurowe oraz wielomieszkaniowe.

Ważnym aspektem naszego sukcesu jest również szeroka oferta. Naszym klientom oferujemy kompleksowe usługi — mogą liczyć na profesjonalne wsparcie zarówno na poziomie doradztwa i projektu, jak i podczas realizacji i oddania obiektu do użytkowania. Przy każdym zleceniu dbamy o optymalizację kosztów i terminowość.

Nasz sukces nie byłby możliwy przede wszystkim bez sprawdzonego zespołu, który jest fundamentem firmy. Aktualnie liczy on ponad 150 pracowników i jeszcze więcej kooperantów. W większości są to osoby mające bardzo długi staż w spółce, ceniące sobie warunki współpracy z nami. Dbamy o naszych ludzi, jesteśmy członkiem Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa oraz Business Centre Club.

Pandemia uderzyła mocno w większość sektorów gospodarki. W jaki sposób wpłynęła na rynek budownictwa w Polsce?

Rynek budowlany podobnie jak większość branż również ucierpiał w wyniku pandemii. Może w nieco inny sposób, ale szalejąca inflacja, dramatyczne zwiększenie cen surowców, niepewność inwestorów – to tylko przykłady, które sprawiły, że jest to trudny okres dla sektora budowlanego.

Mimo ciężkich czasów udało nam się wykonać wszystkie cele na rok 2021. Uważam, że największy wpływ na to miało nasze doświadczenie i kompleksowość usług. Klienci chętniej współpracują z generalnym wykonawcą mającym w swoim portfolio wiele projektów, który doradzi, zaprojektuje, wybuduje oraz wyposaży obiekt, skoordynuje prace i działania podwykonawców. W takiej sytuacji inwestor wie, że może liczyć na optymalizację kosztów oraz terminowość, które są kluczowymi aspektami branży budowlanej.

Jakie wyzwania oraz cele stawiacie przed sobą w 2022 r.? Czy planujecie dalszy rozwój spółki?

Chcemy kontynuować politykę z ubiegłego roku i cały czas poprawiać jakość usług, tak by sprostać warunkom dynamicznie zmieniającego się rynku. W tak niepewnych czasach nasi klienci oczekują rzetelności i doświadczenia, dlatego tak ważną rolę odgrywa profesjonalny generalny wykonawca, mający w swoim portfolio wiele zrealizowanych kompleksowo projektów.

W związku z coraz większą ilością zleceń planujemy rozwój naszego zespołu — chcemy powiększyć kadrę inżynierską oraz wykonawczą. Zależy nam także na zwiększeniu ilości stałych podwykonawców. W najbliższym czasie czekają nas również dalsze inwestycje w odnowienie sprzętu budowlanego (zakup koparek i innych maszyn itp.) oraz rozbudowę zaplecza, w tym ukończenie budowy hali przeznaczonej do produkcji konstrukcji szkieletowych.

Nie wszystko jednak jest różowe – w najbliższym czasie czekają nas również poważne wyzwania. W związku z ciągle rosnącą inflacją konieczne będzie pozyskanie nowych zleceń, po aktualnych cenach rynkowych, tak by zachować rentowność. Zwiększyły się m.in. ceny stali i innych materiałów budowlanych, a dodatkowym utrudnieniem jest problem z dostępnością niektórych surowców.

Jakie są najważniejsze wartości, które ukształtowały firmę RISER na przestrzeni ostatnich 16 lat?

Staramy się cały czas inwestować w rozwój, zarówno technologiczny, jak i naszych pracowników. Chcemy dalej być w stanie z czystym sumieniem mówić, że dysponujemy ekspercką wiedzą, a nasz zespół jest złożony z profesjonalistów. Tylko idąc do przodu, można zachowywać konkurencyjność na rynku.

Dbamy również o bezpieczeństwo inwestycji naszych klientów. Oprócz kompleksowej obsługi od projektu po oddanie, o czym już wspominałem, dajemy także pisemną gwarancję wykonanych prac. Chcemy, by nasi partnerzy czuli się bezpiecznie wchodząc we współpracę ze spółką RISER i mieli pewność, że ich projekty zostaną wykonane solidnie, w ustalonym terminie.

Ważna dla naszej firmy jest także ekologia, która ma coraz większe znaczenie dla wszystkich sektorów gospodarki. Staramy się, by nasze projekty podążały za światowymi trendami, które coraz częściej zwracają uwagę na to, czy dana inwestycja jest „zielona”. Dlatego wprowadzamy do naszych projektów przyjazne środowisku rozwiązania, m.in. wykorzystując autorską technologię, modułowego systemu drewnianych konstrukcji szkieletowych.