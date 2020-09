Sowiecki nóż w plecy

W 1939 r. Polska mogła pokonać III Rzeszę. O losach kampanii wrześniowej przesądziła jednak napaść Związku Radzieckiego

Czy wydarzenia sprzed 81 lat mają jeszcze przed nami jakieś tajemnice? Wygląda na to, że nie. O kampanii wrześniowej nakręcono dziesiątki filmów i napisano setki książek. Każdy szczegół wojny obronnej Polski dokładnie prześwietlono, a wnioski z badań podano do publicznej wiadomości i wielekroć powtórzono, zwłaszcza przy okazji kolejnych rocznic niemieckiej agresji. Nawet dziecko wie, że II Rzeczpospolita była za słaba, aby odeprzeć hitlerowską nawałnicę. Ta smutna konstatacja jest dla nas równie oczywista jak to, że Ziemia obraca się wokół Słońca. Zaraz, zaraz... Czy II Rzeczpospolita faktycznie była tak słaba? Ten mit od dawna próbuje odkłamać grupa historyków, którzy twierdzą, że w 1939 r. Wojsko Polskie mogło wygrać z Wehrmachtem. Na jego korzyść działały takie czynniki, jak doświadczenie oficerów z poprzednich wojen, determinacja żołnierzy, warunki pogodowe i zdolność przewozowa kolei, a także ogromna przestrzeń, którą musieli zająć Niemcy. Co więcej — wbrew utartym poglądom dysponowaliśmy armią dobrze wyposażoną i uzbrojoną. Nasi chłopcy walczyli z agresorem prawie jak równy z równym. Pomoc Francuzów wydawała się kwestią dni. Szanse na zwycięstwo pogrzebał dopiero najazd Sowietów 17 września.