Spada wycena kontraktów

Około godziny 13:30 futures na indeks DJA IA spadały o 0,25 proc. W podobnej skali przecenianie były kontrakty na S&P500. Najmocniejsza korekta była udziałem Nasdaq 100, który taniał o blisko 0,3 proc.

Choć poniedziałkowa sesja zakończyła się zwyżką wskaźników, inwestorzy znów „powrócili” do obaw związanych z sytuacją na rynku obligacji, z którego płyną sygnały rosnącego ryzyka recesji w amerykańskiej gospodarce. Rentowności obligacji skarbowych znacznie wzrosły we wtorek, ale oprocentowanie obligacji krótkoterminowych nadal było wyższe od ich odpowiedników o dłuższym terminie wykupu. Rentowność popularnych 2-latek wyniosła 2,461 proc., podczas gdy rentowność benchmarkowych 10-letnich papierów wyniosła „jedynie” 2,45 proc. Z kolei zyski z 5-latek wzrosły do 2,6 proc. tymczasem rentowność papierów o 30-letnim terminie zapadalności oscylowała wokół 5,51 proc.

Dodatkowo handlujących niepokoją doniesienia z Ukrainy, gdzie odkrywane są kolejne przykłady zbrodni wojennych popełnianych przez rosyjskich żołnierzy oraz przygotowywane przez Unię Europejską i inne kraje sankcji na moskiewski reżim. Szczególnie niepokoją potencjalne problemy z dostawą surowców (UE zapowiedziała zakaz importu węgla z Rosji), co z kolei podbija ich wyceny.

Jak choćby w przypadku ropy i gazu, które dzisiaj ponownie podążają w górę.

Dzisiejsze kalendarium danych makro przewiduje publikację trzech ważnych odczytów z gospodarki. Chodzi o wskaźniki PMI i ISM dla amerykańskiego sektora usług w marcu (prognozowane są ich wzrosty) oraz wyniki handlu zagranicznego – w tym przypadku oczekuje się niewielkiego spadku deficytu do 88,5 mld USD w lutym.