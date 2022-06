Spadają indeksy rynków akcji w USA

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Środowa sesja na rynkach akcji w USA zaczęła się wzrostem indeksów. Inicjatywę natychmiast przejęła jednak podaż i po godzinie handlu pokazywały one przewagę sprzedających.

Dow Jones i S&P500 tracą obecnie ok. 0,7 proc., a Nasdaq spada o 0,4 proc. Podaż przeważa w 8 z 11 głównych segmentach rynku. Najmocniej tanieją akcje dostawców dóbr codziennego użytku (-1,75 proc.), spółek finansowych (-1,9 proc.) oraz nieruchomości (-1,95 proc.). Trzy segmenty, gdzie przewagę ma popyt, to usługi świadczone telekomunikacyjnie (mniej niż 0,1 proc.), IT (0,15 proc.) i energia (0,9 proc.). Rentowności obligacji USA nadal rosną, kolejny dzień umacnia się dolar. Wróciły obawy inflacji po tym jak ropa drożeje z powodu embargo na import surowca z Rosji ogłoszonego przez Unię Europejską. Dodatkowo wzmocniły je środowe dane o liczbie dostępnych miejsc pracy w USA. Nadal jest bliska rekordu, co oznacza iż pracodawcy są pod presją zwiększania wynagrodzeń.