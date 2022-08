Spadają indeksy rynków akcji w USA

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Na amerykańskich rynkach akcji przeważają spadki, bo nie ma wielu chętnych do otwierania pozycji przed kluczowym środowym raportem o inflacji w lipcu.

Ożywienie widać głównie w segmencie półprzewodnikowym. Po Intelu, AMD, Nvidii, we wtorek to raport spółki Micron (-5,4 proc.) rozczarował inwestorów i dołuje notowania producentów chipów. Indeks PHLX Semiconductor tracił po upływie 90 minut sesji prawie 4 proc. W tym samym czasie Nasdaq spadał o 1,25 proc., Dow Jones zniżkował o 0,2 proc., a S&P500 szedł w dół o 0,5 proc. Podaż przeważała w 8 z 11 głównych segmentach indeksu. Najmocniej taniały akcje świadczące telekomunikacyjnie usługi (-1,1 proc.), IT (-1,3 proc.) i dostawcy dyskrecjonalnych dóbr konsumpcyjnych (-1,5 proc.). Najlepiej na tle rynku wyglądały segmenty finansowy (0,4 proc.), użyteczności publicznej (0,8 proc.) i energii (2,0 proc.). Rentowności obligacji rosły, ale dolar słabł.